मुंबई की गलियों में जाएं तो इन व्यंजनों का चखें स्वाद

मुंबई की गलियों के ये 5 स्ट्रीट फूड हैं बहुत लोकप्रिय, एक बार जरूर करें चखें

लेखन अंजली 05:13 pm Jun 24, 202605:13 pm

क्या है खबर?

मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और यह अपने जीवंत जीवनशैली और सांस्कृतिक विविधता के लिए मशहूर है। यहां की गलियों में मिलने वाले स्ट्रीट फूड भी इस शहर की जीवनशैली का अहम हिस्सा हैं। ये स्ट्रीट फूड न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको मुंबई के 5 मशहूर स्ट्रीट फूड के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको एक बार जरूर चखना चाहिए।