मुंबई की गलियों के ये 5 स्ट्रीट फूड हैं बहुत लोकप्रिय, एक बार जरूर करें चखें
क्या है खबर?
मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और यह अपने जीवंत जीवनशैली और सांस्कृतिक विविधता के लिए मशहूर है। यहां की गलियों में मिलने वाले स्ट्रीट फूड भी इस शहर की जीवनशैली का अहम हिस्सा हैं। ये स्ट्रीट फूड न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको मुंबई के 5 मशहूर स्ट्रीट फूड के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको एक बार जरूर चखना चाहिए।
#1
वड़ा पाव
वड़ा पाव मुंबई का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। यह एक साधारण, लेकिन बेहद स्वादिष्ट नाश्ता है। इसमें आलू का भरता होता है, जिसे बेसन के घोल में डुबोकर तलने के बाद ब्रेड के बीच रखा जाता है। इसे हरी चटनी, लाल चटनी और सूखे मसाले के साथ परोसा जाता है। यह एक आदर्श सड़क किनारे का नाश्ता है, जो किसी भी समय खाया जा सकता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
#2
पाव भाजी
पाव भाजी भी मुंबई का एक मशहूर स्ट्रीट फूड है। इसमें कई सब्जियों को मसालों के साथ पकाकर उसे नरम ब्रेड के साथ परोसा जाता है। पाव भाजी का तीखा और मसालेदार स्वाद इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बनाता है। इसे बनाना भी आसान है और यह किसी भी समय खाया जा सकता है। इसके साथ नींबू और प्याज की सजावट इसे और भी स्वादिष्ट बनाती है।
#3
पानीपुरी
पानीपुरी मुंबई की गलियों में मिलने वाला एक और पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। इसमें कुरकुरे पूरियों को पानी, आलू और चने के साथ परोसा जाता है। इसका तीखा और मसालेदार पानी इसे खास बनाता है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे बनाना आसान है और यह किसी भी समय खाया जा सकता है। पानीपुरी का मजा तब दोगुना हो जाता है जब इसे ताजा और गर्मा-गर्म पूरियों के साथ खाया जाता है।
#4
डोसा
डोसा दक्षिण भारतीय खाने का हिस्सा होते हुए भी मुंबई की गलियों में काफी लोकप्रिय हो चुका है। इसमें पतली और कुरकुरी पैनकेक जैसी बनाई जाती हैं, जिन्हें नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। डोसा की कई किस्में होती हैं जैसे मसाला डोसा, पनीर डोसा, रवा डोसा आदि। इसे बनाना आसान है और यह किसी भी समय खाया जा सकता है।
#5
भेल पुरी
भेल पुरी मुंबई की गलियों में मिलने वाला एक हल्का-फुल्का नाश्ता है जो सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें कुरकुरे चावल, सेव, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरी चटनी मिलाई जाती है। भेल पुरी का मजा तब दोगुना हो जाता है जब इसे ताजा और गर्मागर्म परोसा जाता है। इन सभी स्ट्रीट फूड्स का अपना अलग-अलग स्वाद और खासियत है, जो इन्हें मुंबई की गलियों का अभिन्न हिस्सा बनाता है।