फ्रोजन कंधे से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 सरल मूवमेंट्स

#2

पीछे की ओर खींचें हाथ

इस मूवमेंट को करने के लिए खड़े होकर या बैठकर अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें। आप एक रस्सी या कोई अन्य सहारा भी ले सकते हैं ताकि आपको ज्यादा ताकत न लगानी पड़े। इसे धीरे-धीरे करें और हर बार कुछ सेकंड तक रोकें। इसे रोजाना 10-15 बार करने से आपके कंधे की मांसपेशियां मजबूत होंगी और दर्द में कमी आएगी। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपको लंबे समय तक आराम मिलेगा।