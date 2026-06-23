फ्रोजन कंधे से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 सरल मूवमेंट्स
क्या है खबर?
फ्रोजन कंधे का मतलब है, जिसमें कंधा अकड़ जाता है। यह स्थिति दर्द और असुविधा का कारण बनती है। इस स्थिति में कंधे का पूरा हिस्सा प्रभावित होता है, जिससे उठाने, घुमाने और पीछे की ओर ले जाने में परेशानी होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सरल मूवमेंट्स बताते हैं, जिन्हें रोजाना करने से फ्रोजन कंधे की समस्या से राहत मिल सकती है।
#1
धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाएं हाथ
इस मूवमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक कुर्सी पर बैठें और अपने प्रभावित हाथ को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। इसे तब तक उठाएं जब तक कि आपकी उंगलियां दीवार या छत को न छूएं। इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे करें ताकि आपके कंधे पर ज्यादा दबाव न पड़े। रोजाना इस मूवमेंट को 10-15 बार दोहराएं। इससे आपके कंधे की मांसपेशियां खिंचेंगी और दर्द में राहत मिलेगी।
#2
पीछे की ओर खींचें हाथ
इस मूवमेंट को करने के लिए खड़े होकर या बैठकर अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें। आप एक रस्सी या कोई अन्य सहारा भी ले सकते हैं ताकि आपको ज्यादा ताकत न लगानी पड़े। इसे धीरे-धीरे करें और हर बार कुछ सेकंड तक रोकें। इसे रोजाना 10-15 बार करने से आपके कंधे की मांसपेशियां मजबूत होंगी और दर्द में कमी आएगी। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपको लंबे समय तक आराम मिलेगा।
#3
गोल-गोल घुमाएं हाथ
इसके लिए अपने प्रभावित हाथ को गोल-गोल घुमाएं जैसे कि आप चक्र बना रहे हों। इसे घड़ी की दिशा में और उसके उल्टे दिशा में दोनों तरफ घुमाएं। यह प्रक्रिया आपके कंधे की मांसपेशियों को लचीला बनाएगी और दर्द कम करेगी। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे इसे आसान बनाएं और हर दिन कुछ मिनट इसके अभ्यास करें। इससे आपके कंधे की गति बढ़ेगी और आपको आराम मिलेगा। इसे रोजाना 10 मिनट तक करें।
#4
आगे की ओर झुकें
इस मूवमेंट को करने के लिए बैठकर अपने प्रभावित हाथ को सामने की ओर फैलाएं और दूसरे हाथ से उसकी उंगलियों को पकड़कर आगे की ओर झुकें। ध्यान रखें कि आपकी पीठ सीधी रहे। इसे धीरे-धीरे करें ताकि आपके कंधे पर ज्यादा दबाव न पड़े। इस प्रक्रिया को रोजाना 10-15 बार दोहराएं। इससे आपके कंधे की मांसपेशियां खिंचेंगी और दर्द में राहत मिलेगी। यह प्रक्रिया नियमित रूप से करने से आपको लंबे समय तक आराम मिलेगा।
#5
मोड़ें कंधे को
इसके लिए खड़े होकर या बैठकर अपने प्रभावित हाथ को मोड़ें जैसे कि आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। इसे धीरे-धीरे करें ताकि आपके कंधे पर ज्यादा दबाव न पड़े। इस प्रक्रिया को रोजाना 10-15 बार दोहराएं। इन सरल मूवमेंट्स को नियमित रूप से करने से आप फ्रीज कंधे की समस्या से राहत पा सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में आराम महसूस कर सकते हैं।