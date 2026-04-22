ये 5 संकेत बता सकते हैं कि आपका लीवर है खराब, नजरअंदाज करना होगा खतरनाक

लीवर हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, जो शरीर के विषैले पदार्थों को साफ करता है और कई अहम काम करता है। हालांकि, जब लीवर सही तरीके से काम नहीं करता तो शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। आइए आज हम आपको लीवर से जुड़े कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो लीवर को फिर से ठीक किया जा सकता है।

#1 त्वचा का पीला पड़ना अगर आपकी त्वचा पीली पड़ने लगे या आंखों का सफेद हिस्सा पीला दिखे तो समझ जाइए कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। इसे 'पीलिया' कहा जाता है। यह संकेत लीवर के खराब होने का एक आम लक्षण है। इसके अलावा अगर आपको त्वचा पर खुजली, लाल धब्बे या चकत्ते हो रहे हैं तो यह भी लीवर की समस्या का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें।

#2 थकान महसूस होना अगर आप बिना किसी मेहनत के ही ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं तो यह भी लीवर के सही से काम न करने का एक संकेत हो सकता है। अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है, खासकर तब जब आपने ज्यादा मेहनत न की हो, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत बता सकता है कि आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

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#3 पेट में सूजन या दर्द होना अगर आपको पेट में सूजन या दर्द हो रहा है तो यह भी लीवर के खराब होने का एक आम लक्षण हो सकता है। लीवर जब सही से काम नहीं करता तो पेट में गैस, सूजन या दर्द हो सकता है। अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके और लीवर को स्वस्थ रखा जा सके।

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#4 भूख का कम लगना या ज्यादा लगना अगर आपको भूख कम लग रही है या बिल्कुल भी नहीं लग रही है तो यह भी लीवर के खराब होने का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको खाना खाने के बाद उल्टी या जी मिचलाना महसूस होता है तो यह भी लीवर की समस्या का संकेत हो सकता है। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके और आपका लीवर स्वस्थ बना रहे।