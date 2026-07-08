ये 5 संकेत बता सकते हैं कि आपकी मौखिक स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है

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सफेद या पीले धब्बे दिखना

अगर आपके मुंह में सफेद या पीले धब्बे दिख रहे हैं तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये धब्बे मुंह के अंदर की त्वचा पर हो सकते हैं और किसी बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत दांतों के डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही निदान हो सके और समय रहते इलाज किया जा सके। इन संकेतों को पहचान कर आप अपने मौखिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।