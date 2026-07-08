ये 5 संकेत बता सकते हैं कि आपकी मौखिक स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है
क्या है खबर?
मौखिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे समग्र स्वास्थ्य से होता है। मुंह की देखभाल में लापरवाही कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारा मौखिक स्वास्थ्य सही नहीं है। इन संकेतों को पहचानकर हम समय रहते अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आइए इन संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
#1
मसूड़ों से खून आना
अगर आपको दांतों की सफाई करते समय मसूड़ों से खून आता है तो यह एक जरूरी संकेत हो सकता है कि आपका मौखिक स्वास्थ्य सही नहीं है। यह समस्या आमतौर पर गंदगी जमा होने या मसूड़ों की सूजन के कारण होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत दांतों के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके और आपके मसूड़े स्वस्थ बने रहें।
#2
मुंह का सूखापन
मुंह का सूखापन भी एक जरूरी संकेत है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह समस्या लार ग्रंथियों के सही से काम न करने या पानी की कमी के कारण हो सकती है। इससे दांतों में कीड़ा लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको बार-बार पानी पीने की जरूरत महसूस होती है या आपका मुंह अक्सर सूखा रहता है तो इसे गंभीरता से लें और डॉक्टर से संपर्क करें।
#3
दांतों का टूटना या दर्द होना
दांतों का टूटना या दर्द होना भी मौखिक स्वास्थ्य के खराब संकेत हो सकते हैं। अगर आपके दांत कमजोर लगते हैं या उनमें दर्द होता है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि आपके दांतों में कीड़ा लग गया है या दांतों की संरचना कमजोर हो रही है। इस स्थिति में आपको तुरंत दांतों के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि सही इलाज मिल सके और आपके दांत सुरक्षित रह सकें।
#4
सांसों से बदबू आना
अगर आपकी सांसों से बदबू आ रही है, जिसे आप खुद महसूस कर सकते हैं या दूसरों द्वारा बताई जाती है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है कि आपका मौखिक स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। यह समस्या बैक्टीरिया के जमाव या मसूड़ों की बीमारी के कारण हो सकती है। इससे निपटने के लिए नियमित रूप से दांतों की सफाई करें और माउथवॉश का इस्तेमाल करें।
#5
सफेद या पीले धब्बे दिखना
अगर आपके मुंह में सफेद या पीले धब्बे दिख रहे हैं तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये धब्बे मुंह के अंदर की त्वचा पर हो सकते हैं और किसी बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत दांतों के डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही निदान हो सके और समय रहते इलाज किया जा सके। इन संकेतों को पहचान कर आप अपने मौखिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।