टाइफाइड होने पर शरीर देता है ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है। यह बीमारी आमतौर पर गंदे पानी या अस्वच्छ भोजन के सेवन से फैलती है। टाइफाइड के लक्षण अन्य बीमारियों के लक्षणों से मिलते-जुलते हैं, जिस कारण कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। आइए आज हम आपको टाइफाइड के संक्रमण से जुड़े 5 संकेत बताते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
#1
बुखार आना
टाइफाइड का सबसे आम लक्षण है बुखार। यह बुखार धीरे-धीरे बढ़ता है और 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
यह बुखार सुबह के समय थोड़ा कम होता है, जबकि शाम को बढ़ जाता है।
अगर आपको लगातार तेज बुखार हो रहा है तो यह टाइफाइड का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके।
#2
पेट में दर्द होना
टाइफाइड के संक्रमण से व्यक्ति को पेट में दर्द और मरोड़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
यह दर्द खाने के बाद बढ़ सकता है और आपको परेशानी दे सकता है। इसके अलावा पेट में सूजन, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
अगर आपको लगातार पेट दर्द हो रहा है और यह सामान्य उपायों से ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच करवाएं।
#3
कमजोरी और थकान महसूस होना
टाइफाइड के कारण शरीर में कमजोरी और थकान भी हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति को सामान्य काम करने में भी मुश्किल हो सकती है।
अगर आपको लगातार कमजोरी और थकान महसूस हो रही है तो यह टाइफाइड का संकेत हो सकता है।
इसके अलावा भूख में कमी, वजन घटना और नींद न आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें।
#4
सिरदर्द होना
टाइफाइड से प्रभावित व्यक्ति को सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह सिरदर्द सामान्य दर्द निवारक दवाओं से ठीक नहीं होता है और बहुत कष्टदायक हो सकता है।
अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच करवाएं ताकि सही इलाज मिल सके।
इसके अलावा सिरदर्द के साथ-साथ उल्टी, चक्कर आना और देखने में धुंधलापन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
#5
त्वचा पर दाने होना
टाइफाइड के संक्रमण से व्यक्ति की त्वचा पर लाल दाने या फुंसियां निकल सकती हैं, जो खुजली या जलन का कारण बन सकती हैं। ये दाने आमतौर पर शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे कंधे, पीठ और छाती पर निकलते हैं।
अगर आपकी त्वचा पर लाल या खुजली वाले दाने निकल रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच करवाएं ताकि सही इलाज मिल सके।