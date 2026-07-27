टाइफाइड संक्रमण से जुड़े संकेत

टाइफाइड होने पर शरीर देता है ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 01:46 pm Jul 27, 202601:46 pm

क्या है खबर?

टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है। यह बीमारी आमतौर पर गंदे पानी या अस्वच्छ भोजन के सेवन से फैलती है। टाइफाइड के लक्षण अन्य बीमारियों के लक्षणों से मिलते-जुलते हैं, जिस कारण कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। आइए आज हम आपको टाइफाइड के संक्रमण से जुड़े 5 संकेत बताते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।