गर्मियों के दौरान वजन घटाने में मदद कर सकते हैं ये 5 शेक, जानिए रेसिपी

गर्मियों में ठंडे पेय का सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये न केवल प्यास बुझाते हैं, बल्कि शरीर को तरोताजा रखने में भी मदद करते हैं। गर्मियों में आम, तरबूज, खरबूज और पुदीने जैसे कई स्वादिष्ट फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, जिनसे आप स्वादिष्ट और पौष्टिक शेक बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे शेक की रेसिपी बताते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं।

#1 आम का शेक सामग्री: आम, दूध, दही, चीनी, आइसक्रीम और बर्फ। रेसिपी: सबसे पहले आम को छीलकर टुकड़ों में काट लें, फिर इसे दूध, दही, चीनी और आइसक्रीम के साथ मिक्सी में पीसें। अब इस मिश्रण को गिलास में भरें और ऊपर से बर्फ डालकर परोसें। फायदा: यह शेक विटामिन-C, कैल्शियम, प्रोटीन और पोटेशियम से भरपूर होता है। इसमें मौजूद आम और दही पाचन को ठीक रखने और पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकते हैं।

#2 तरबूज का शेक सामग्री: तरबूज, नींबू का रस, शहद, पुदीना और बर्फ के टुकड़े। रेसिपी: सबसे पहले तरबूज को टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें नींबू का रस, शहद और कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर अच्छे से पीसें। अब इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। फायदा: तरबूज का सेवन शरीर को तरोताजा रखने, सूजन कम करने और वजन घटाने में मदद कर सकता है।

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#3 खरबूज का शेक सामग्री: खरबूजा, नींबू का रस, शहद, दही और बर्फ के टुकड़े। रेसिपी: सबसे पहले खरबूजे को टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें नींबू का रस, शहद और दही डालकर अच्छे से पीसें। अब इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। फायदा: खरबूजे में मौजूद विटामिन-C और पोटेशियम शरीर को साफ रखने में मदद कर सकते हैं और पाचन को सुधार सकते हैं।

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#4 पुदीने का शेक सामग्री: पुदीने की पत्तियां, पानी, नींबू का रस, शहद, काला नमक और बर्फ के टुकड़े। रेसिपी: सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें नींबू का रस, शहद और काला नमक डालकर अच्छे से पीसें। अब इस मिश्रण को गिलास में डालें और इसमें पानी और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। फायदा: पुदीने का शेक पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और वजन घटाने में भी मदद कर सकता है।