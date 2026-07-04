रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने में सहायक हैं ये 5 बीज, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर का सुरक्षा कवच होती है, जो हमें बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की ताकत देती है। मानसून में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, इसलिए इसे मजबूत रखना जरूरी है। इसके लिए कुछ बीज बेहद फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन बीजों को डाइट में शामिल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिल सकती है।
#1
जीरा
जीरा केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला ही नहीं है, बल्कि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटैशियम जैसे खनिज होते हैं। ये खनिज मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को भी बेहतर रखते हैं। जीरे के सेवन से आपको कई फायदे हो सकते हैं।
#2
अलसी के बीज
अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो शरीर में सूजन को कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। ये बीज एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को तनाव से बचाते हैं। इसके अलावा अलसी के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही रखने में भी मदद करता है। अलसी कै बीज को डाइट में किसी भी तरह से शामिल करें।
#3
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज जिंक का अच्छा स्रोत माने जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ये बीज एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को तनाव से बचाते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही रखने में भी मदद करता है। इन्हें भूनकर सलाद में मिलाया जा सकता है या स्मूदी में डालकर खाया जा सकता है।
#4
मेथी के बीज
मेथी के बीजों का सेवन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ये बीज एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही रखने में भी मदद करता है। इन्हें भूनकर या पीसकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
#5
धनिया के बीज
धनिया के बीजों में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इन बीजों में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करते हैं। ये बीज पाचन क्रिया को सही रखते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। इन्हें भूनकर या पीसकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।