रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने में सहायक हैं ये 5 बीज, डाइट में करें शामिल

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धनिया के बीज

धनिया के बीजों में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इन बीजों में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करते हैं। ये बीज पाचन क्रिया को सही रखते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। इन्हें भूनकर या पीसकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।