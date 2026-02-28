माल्टा में स्थित ये 5 समुद्री गुफाएं हैं बेहतरीन, एक बार जरूर देखने जाएं

माल्टा एक खूबसूरत द्वीप है, जो भूमध्य सागर में स्थित है। यह अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के समुद्री तटों पर कई ऐसी गुफाएं हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इन गुफाओं में नाव की सवारी करके आप समुद्र की लहरों के बीच से गुजर सकते हैं और अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। आइए माल्टा की कुछ प्रमुख समुद्री गुफाओं के बारे में जानते हैं।

#1 ब्लू गुफा ब्लू गुफा माल्टा के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहां की नीले पानी की गुफा पर्यटकों के बीच बहुत पसंद की जाती है। नाव से यात्रा करते हुए आप इस गुफा के अंदर तक जा सकते हैं और इसके साफ पानी का आनंद ले सकते हैं। यहां का नजारा बहुत सुंदर है और यह फोटो खींचने के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

#2 कॉमिनो ब्लू लगून कॉमिनो ब्लू लगून माल्टा के सबसे छोटे द्वीप कॉमिनो पर स्थित एक खूबसूरत जगह है। यहां का पानी इतना साफ है कि इसे देखने पर लगता है जैसे इसमें नीला रंग मिलाया गया हो। इस लगून तक पहुंचने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस किनारे पर बैठकर इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#3 गोजो की रमला बे गोजो द्वीप पर स्थित रमला बे अपने सुनहरे रेत वाले समुद्र तट के लिए मशहूर है। यहां की रेत और पानी का मेल इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाता है। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। रमला बे पर आप धूप सेंक सकते हैं या फिर समुद्र का आनंद ले सकते हैं। यह जगह परिवार संग समय बिताने के लिए भी आदर्श है।

#4 डिंगली क्लिफ्स डिंगली क्लिफ्स माल्टा की सबसे ऊंची चोटी वाली जगहों में से एक है, जहां से पूरे समुद्र का नजारा देखा जा सकता है। इन ऊंचाइयों पर खड़े होकर सूर्योदय या सूर्यास्त का दृश्य देखना एक अनोखा अनुभव है। यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर जो दृश्य मिलते हैं वे सारी थकान मिटा देते हैं। यह जगह फोटो खींचने के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है।