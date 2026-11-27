रूखे बालों को मुलायम बना सकते हैं ये 5 स्क्रब, जानिए बनाने का तरीका
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए स्क्रब एक अच्छा उपाय है। यह बालों की जड़ों तक गहराई से काम करता है और गंदगी, डैंड्रफ और अन्य अशुद्धियों को हटाता है, खासकर अगर आपके बाल रूखे हैं तो स्क्रब का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे स्क्रब की विधि बताते हैं, जिनका इस्तेमाल रूखे बालों को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है।
#1
दही और शहद का स्क्रब
दही और शहद का मिश्रण बालों को पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है।
इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच दही और एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और 15-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।
यह स्क्रब बालों की नमी बनाए रखता है और उन्हें टूटने से भी बचाता है।
#2
कॉफी और नारियल तेल का स्क्रब
कॉफी और नारियल तेल का मिश्रण बालों की गहराई तक पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाता है।
इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच कॉफी पाउडर और एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और 15 मिनट बाद शैंपू से धो लें।
यह स्क्रब बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें टूटने से बचाता है। इसके नियमित उपयोग से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।
#3
चीनी और जैतून तेल का स्क्रब
चीनी और जैतून तेल का मिश्रण बालों की गंदगी हटाता है और उन्हें मुलायम बनाता है।
इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच चीनी और एक चम्मच जैतून तेल मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।
यह स्क्रब बालों की गंदगी और अशुद्धियों को हटाता है। इसके नियमित उपयोग से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।
#4
नींबू और शहद का स्क्रब
नींबू और शहद का मिश्रण बालों की जड़ों तक काम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है।
इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच नींबू रस और एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और 15 मिनट बाद शैंपू से धो लें।
यह स्क्रब बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें टूटने से बचाता है। इसके नियमित उपयोग से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।
#5
एलोवेरा और ओट्स का स्क्रब
एलोवेरा और ओट्स का मिश्रण बालों को गहराई तक पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है।
इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच ओट्स पाउडर और एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।
यह स्क्रब बालों की नमी बनाए रखता है और उन्हें टूटने से भी बचाता है।