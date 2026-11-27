नींबू और शहद का मिश्रण बालों की जड़ों तक काम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है।

इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच नींबू रस और एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और 15 मिनट बाद शैंपू से धो लें।

यह स्क्रब बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें टूटने से बचाता है। इसके नियमित उपयोग से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।