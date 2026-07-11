मानसून में उगने वाले 5 दुर्लभ मशरूम

मानसून के दौरान भारत में उगते हैं ये 5 दुर्लभ मशरूम, जानिए इनकी खास बातें

लेखन सयाली 02:15 pm Jul 11, 202602:15 pm

क्या है खबर?

मशरूम की कई किस्में भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मानसून के दौरान उगती हैं। ये मशरूम अपने अनोखे आकार और स्वाद के लिए जानी जाती हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इनकी खेती की जाती है, लेकिन कुछ मशरूम दुर्लभ और महंगे होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मशरूम के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान भारत में पाए जाते हैं और जिनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।