मानसून के दौरान भारत में उगते हैं ये 5 दुर्लभ मशरूम, जानिए इनकी खास बातें
क्या है खबर?
मशरूम की कई किस्में भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मानसून के दौरान उगती हैं। ये मशरूम अपने अनोखे आकार और स्वाद के लिए जानी जाती हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इनकी खेती की जाती है, लेकिन कुछ मशरूम दुर्लभ और महंगे होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मशरूम के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान भारत में पाए जाते हैं और जिनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।
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कस्तूरी मशरूम
कस्तूरी मशरूम को 'ऑयस्टर मशरूम' भी कहा जाता है और यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पाया जाता है। यह मशरूम अपनी खुशबू के लिए मशहूर है, जिसे मस्क सुगंध भी कहा जाता है। कस्तूरी मशरूम का उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है और इसे सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे एक बेहतरीन खाने का विकल्प बनाते हैं।
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शहद मशरूम
शहद मशरूम को 'हनी फंगस' भी कहा जाता है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता है। इसका नाम इसकी रंगत के कारण पड़ा है, जो शहद जैसा दिखता है। शहद मशरूम का सेवन पाचन को सुधारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा देने में मदद करता है। इसके अलावा यह मशरूम गंभीर बीमारियों से लड़ने में भी सहायक होता है। इन्हें हमेशा अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए, क्योंकि कच्चा खाने से पेट में हल्की गड़बड़ी हो सकती है।
#3
लाल मशरूम
लाल मशरूम को 'रेड मशरूम' भी कहा जाता है और यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिलता है। यह मशरूम अपने चमकीले लाल रंग के कारण पहचाना जाता है। लाल मशरूम का उपयोग पारंपरिक औषधियों में किया जाता है, क्योंकि इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण होते हैं। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। इसकी कई किस्में बाजार में मिलती हैं।
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सफेद मशरूम
सफेद मशरूम को 'एगरिकस' भी कहा जाता है और यह पूरे भारत में पाया जाता है। सफेद मशरूम का उपयोग सलाद और सूप आदि व्यंजनों में किया जाता है और इसे बटन मशरूम कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे सेहतमंद बनाते हैं। सफेद मशरूम का सेवन दिल की बीमारियों से बचाव करने, कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने और त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत प्रदान कर सकता है।
#5
काले मशरूम
काले मशरूम को 'ब्लैक मशरूम' भी कहा जाता है और यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में मिलता है। इसका उपयोग पारंपरिक औषधियों में किया जाता है, क्योंकि इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण होते हैं। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। इन मशरूमों का सेवन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहतमंद भी है।