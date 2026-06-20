रोजाना कुछ मिनट करें ये 5 प्राणायाम, मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
प्राणायाम एक अहम योग तकनीक है, जो शरीर और मन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह तकनीक सांस लेने के तरीके को सुधारती है और पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देती है। रोजाना कुछ प्राणायाम करने से कई लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से प्राणायाम का अभ्यास करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#1
अनुलोम-विलोम प्राणायाम
अनुलोम-विलोम प्राणायाम एक सरल और असरदार तरीका है, जो शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें, फिर दाएं नथुने को अंगूठे से बंद करके बाएं नथुने से गहरी सांस लें। अब बाएं नथुने को अंगूठे से बंद करके दाएं नथुने से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। यह प्राणायाम तनाव को कम करता है और मन को शांति प्रदान करता है।
#2
कपालभाति प्राणायाम
कपालभाति प्राणायाम पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने वाला एक बेहतरीन तरीका है। इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें, फिर गहरी सांस लें और पेट को अंदर की ओर खींचते हुए सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। यह प्राणायाम शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालता है और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। इसके अलावा यह पाचन को सुधारता है और मन को साफ करता है।
#3
भ्रामरी प्राणायाम
भ्रामरी प्राणायाम तनाव और चिंता को कम करने वाला एक असरदार तरीका है। इसके लिए आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करें। अब गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें या हमममम आवाज निकालें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। यह प्राणायाम मन को शांति देता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह धैर्य और सहनशक्ति को बढ़ाता है, जिससे आप अपने कामों में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
#4
उज्जायी प्राणायाम
उज्जायी प्राणायाम सांस लेने की प्रणाली को मजबूत करने वाला तरीका है। इसके लिए आरामदायक स्थिति में बैठकर गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। इस दौरान गले से हल्की आवाज निकालें जैसे समुद्र की लहरें आती हैं। यह प्रक्रिया कुछ मिनट तक दोहराएं। यह प्राणायाम सांस लेने की प्रणाली को मजबूत करता है और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। इसके अलावा यह मन को शांति देता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
#5
नाड़ी शोधन प्राणायाम
नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर की ऊर्जा धाराओं को संतुलित करने वाला तरीका है। इसके लिए आरामदायक स्थिति में बैठकर दाएं हाथ का अंगूठा नाक के दाएं छेद पर रखें, फिर दाएं हाथ की अनामिका नाक के बाएं छेद पर रखें। अब गहरी सांस लेते हुए बाएं छेद से सांस लें, फिर दाएं छेद से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। यह प्राणायाम शरीर की ऊर्जा धाराओं को संतुलित करता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।