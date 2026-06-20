रोजाना कुछ मिनट करें ये 5 प्राणायाम, मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ

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नाड़ी शोधन प्राणायाम

नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर की ऊर्जा धाराओं को संतुलित करने वाला तरीका है। इसके लिए आरामदायक स्थिति में बैठकर दाएं हाथ का अंगूठा नाक के दाएं छेद पर रखें, फिर दाएं हाथ की अनामिका नाक के बाएं छेद पर रखें। अब गहरी सांस लेते हुए बाएं छेद से सांस लें, फिर दाएं छेद से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। यह प्राणायाम शरीर की ऊर्जा धाराओं को संतुलित करता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।