घर के माहौल को तरोताजा कर सकते हैं ये 5 पौधे, आसानी से लगाएं

पीस लिली एक सुंदर और आकर्षक पौधा है, जो आपके घर के अंदर नमी बनाए रखने में मदद करता है।

यह पौधा भी हवा से हानिकारक तत्वों को हटाता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। पीस लिली को सीधे धूप की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे कहीं भी रखा जा सकता है।

इसे हफ्ते में एक बार पानी देने की जरूरत होती है। पीस लिली की पत्तियां भी बहुत सुंदर दिखती हैं, जिससे आपका घर सजावटी लगता है।