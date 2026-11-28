चाय में स्वाद और सुगंध जोड़ने वाले पौधे

चाय में स्वाद और सुगंध जोड़ने में मदद कर सकते हैं ये 5 पौधे, इन्हें उगाएं

लेखन अंजली 09:00 am Nov 28, 202609:00 am

क्या है खबर?

चाय का आनंद लेने के लिए लोग कई तरह की चाय का सेवन करते हैं, जिनमें हर्बल, स्वाद और बिना कैफीन वाली चाय शामिल होती है। ये चाय न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन चाय को घर पर उगाए गए पौधों से तैयार किया जा सकता है। आइए आज हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो चाय में ताजगी और सुगंध जोड़ने के साथ-साथ कई लाभ प्रदान कर सकते हैं।