चाय में स्वाद और सुगंध जोड़ने में मदद कर सकते हैं ये 5 पौधे, इन्हें उगाएं
क्या है खबर?
चाय का आनंद लेने के लिए लोग कई तरह की चाय का सेवन करते हैं, जिनमें हर्बल, स्वाद और बिना कैफीन वाली चाय शामिल होती है। ये चाय न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन चाय को घर पर उगाए गए पौधों से तैयार किया जा सकता है। आइए आज हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो चाय में ताजगी और सुगंध जोड़ने के साथ-साथ कई लाभ प्रदान कर सकते हैं।
#1
पुदीना
पुदीने के पौधे को घर पर उगाना बहुत आसान है। इसे आप गमले में या सीधे मिट्टी में भी उगा सकते हैं।
पुदीने की चाय बनाने के लिए ताजे पुदीने के पत्तियों का उपयोग करें। यह चाय पाचन को सुधारने, तनाव कम करने और ताजगी देने में मदद कर सकती है।
इसे बनाने के लिए पानी को उबालें, उसमें कुछ पत्तियां डालें और 5-10 मिनट के बाद इसे छानकर पी लें।
#2
तुलसी
तुलसी का पौधा भारतीय घरों में आमतौर पर मिलता है। यह पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तुलसी की चाय बनाने के लिए ताजे तुलसी के पत्तियों का उपयोग करें।
इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होते हैं।
इसे बनाने के लिए पानी को उबालें, उसमें कुछ पत्तियां डालें, थोड़ी देर पकने दें और फिर इसे छानकर पिएं। यह चाय तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
#3
अदरक
अदरक का पौधा भी आसानी से उगाया जा सकता है। अदरक की चाय सर्दी-खांसी, गले की खराश और पाचन समस्याओं के लिए फायदेमंद होती है।
इसे बनाने के लिए ताजे अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालें, फिर इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और शहद मिलाएं।
यह चाय शरीर को गर्माहट देती है और ऊर्जा प्रदान करती है। अदरक की चाय पीने से आपको ताजगी महसूस होगी और आपकी सेहत भी बेहतर होगी।
#4
लेमनग्रास
लेमनग्रास एक खुशबूदार घास होती है, जिसे आप अपने बगीचे या गमले में आसानी से उगा सकते हैं। यह चाय ताजगी देने वाली होती है और इसमें विटामिन-C भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
इसे बनाने के लिए पानी को उबालें, उसमें कुछ टहनी डालें और 5-10 मिनट के बाद इसे छानकर पी लें।
लेमनग्रास की चाय पीने से आपकी त्वचा निखरती है और शरीर की सफाई होती है। यह चाय तनाव कम करने में भी मददगार है।
#5
कैमोमाइल
कैमोमाइल एक फूल वाला पौधा होता है, जिसका उपयोग कई स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है।
कैमोमाइल की चाय नींद लाने, चिंता कम करने और आराम देने वाली होती है। इसे बनाने के लिए सूखे कैमोमाइल फूलों को पानी में उबालें, फिर इसे छानकर पी लें।
इन सभी पौधों को अपने घर पर उगाकर आप आसानी से अपनी पसंदीदा हर्बल टी तैयार कर सकते हैं।