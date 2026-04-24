गर्मियों में छुट्टियों के लिए करें पूर्वोत्तर भारत का रुख, बजट में रहेंगी ये खूबसूरत जगहें

गर्मियों में जब तापमान बढ़ने लगता है तो ऐसे में पहाड़ियों का रुख करना एक अच्छा विचार हो सकता है। खासतौर से पूर्वोत्तर भारत को तो सुंदरता ठंडी जलवायु के लिए जाना ही जाता है। यहां के हरे-भरे जंगल, झरने और पहाड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आपका बजट सीमित है तो आप यहां के कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

#1 लोंगथांग झील (मणिपुर) लोंगथांग झील मणिपुर की एक खूबसूरत झील है, जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह झील कांगपोकपी जिले में स्थित है और यहां का माहौल बहुत ही शांत है। लोंगथांग झील के आसपास के हरे-भरे जंगल और पहाड़ इस जगह की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यह झील फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी एक बढ़िया जगह है।

#2 तवांग (अरुणाचल प्रदेश) अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहां का तवांग मठ एशिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है। तवांग झील, सगलीला पर्वत और बमबला गुफा जैसी जगहें घूमने के लिए बेहतरीन हैं। गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना रहता है, जो यात्रा को और भी सुखद बनाता है। यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराएं भी बहुत आकर्षक हैं।

Advertisement

#3 शिलांग (मेघालय) मेघालय की राजधानी शिलांग को 'ईस्टन स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यह शहर अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, झरनों और गुफाओं के लिए जाना जाता है। शिलांग पीक से पूरे शहर का नजारा देखना बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा लिविंग रूट ब्रिज, डॉनबास्के झील और वॉटरफॉल्स भी देखने लायक हैं। यहां का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है, जिससे यात्रा करना आरामदायक होता है। शिलांग में आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं।

Advertisement

#4 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहां बाघ, हाथी और हिरण आदि भी पाए जाते हैं। सफारी द्वारा आप इन जीव-जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। काजीरंगा में घूमते समय आपको प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका मिलेगा। गर्मियों में यहां का मौसम गर्म होता है, लेकिन जानवरों को देखने का अनुभव अनोखा है।