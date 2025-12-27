भारत के ये 5 स्थान हैं पूरी तरह शाकाहारी, यात्रा का अनुभव होगा शानदार

भारत के 23 से 39 प्रतिशत लोग शाकाहारी हैं और यहां ही दुनिया की सबसे बड़ी शाकाहारी आबादी रहती है। हालांकि, ज्यादातर शहरों में मांसाहारी भोजन भी मिलता है, जिसके चलते शाकाहारी लोग उनकी यात्रा करने में झिझकते हैं। अगर आप भी शाकाहारी हैं तो आपके लिए भारत के ये 5 स्थान बिलकुल सही रहेंगे। ये पूरी तरह से शाकाहारी हैं और यहां का भोजन भी वाकई स्वादिष्ट होता है, जो उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा।

#1 अहमदाबाद गुजरात का शहर अहमदाबाद सबसे लोकप्रिय शाकाहारी शहर है। यहां गुजराती संस्कृति और जैन व हिंदू प्रभावों के कारण ज्यादातर शाकाहारी भोजन मिलता है। यहां आपको कई 100 प्रतिशत शाकाहारी रेस्टोरेंट मिलेंगे, जहां गुजरती समेत अन्य राज्यों के व्यंजन भी परोसे जाते हैं। अहमदाबाद की खासियत यहां का फरसाण है, जिसे खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा। हालांकि, इस शहर के कुछ चुनिंदा इलाकों में आपको मांसाहारी भोजन भी मिल जाएगा।

#2 हरिद्वार 'भगवान का द्वार' कहलाया जाने वाला शहर हरिद्वार उत्तराखंड में बसा एक पवित्र हिंदू शहर है। यह पूरी तरह से शाकाहारी है और यहां पर शराब पर भी प्रतिबंध है। इस शहर के अंदर मांस, मछली और अंडे की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में यह शाकाहारी लोगों के लिए स्वर्ग समान बन जाता है। यहां आपको कई लजीज शाकाहारी व्यंजन मिल जाएंगे और यहां का स्ट्रीट फूड खास तौर से मशहूर है।

#3 पुष्कर पुष्कर राजस्थान का एक पवित्र हिंदू तीर्थ शहर है, जो ब्रह्मा जी के एकलौते मंदिर के लिए मशहूर है। यह शहर भी पूरी तरह से शाकाहारी है, क्योंकि यहां भी मांस बेचने और खाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको यहां कई तरह के स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन मिलेंगे, जिनमें मालपुआ, पराठे और राजस्थानी थाली आदि शामिल हैं। इन पकवानों का लुत्फ उठाते हुए आप शहर के खूबसूरत नजारे भी देख सकते हैं।

#4 वृंदावन वृंदावन में भगवान कृष्ण का बचपन बीता है और यह एक हिंदू तीर्थ स्थल भी है। ऐसे में जाहिर है कि इस शहर में केवल शाकाहारी भोजन ही मिलता है। सरकार ने वृंदावन समेत मथुरा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी मांसाहारी भोजन और शराब पर प्रतिबंध लगाया है। यहां के रेस्टोरेंट में आपको केवल शाकाहारी यानि सात्विक खाना ही मिलेगा, जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहां मिलने वाले खाने में प्याज और लहसुन भी नहीं डाला जाता है।