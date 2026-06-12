लंबे वीकेंड पर घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, प्लान करें यात्रा
क्या है खबर?
लंबे वीकेंड पर घूमने के लिए कई लोग अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम से ब्रेक लेकर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है। अगर आप यात्रा के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जो न केवल रोमांचक और मजेदार हो, बल्कि आपको शांति और सुकून भी प्रदान करें तो आइए आज हम आपको ऐसी 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप घूम सकते हैं।
#1
देवकुंड झरना (महाराष्ट्र)
देवकुंड झरना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह झरना पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस झरने तक पहुंचने के रास्ते में आपको खूबसूरत नजारें देखने को मिलेंगे। यहां आकर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह जगह पिकनिक मनाने के लिए भी बेहतरीन है।
#2
कूर्ग (कर्नाटक)
कूर्ग कर्नाटक का एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, जो अपनी कॉफी बागानों और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। कुर्ग में आप ट्रेकिंग, राफ्टिंग और पहाड़ चढ़ाई जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के झरने, झीलें और वन्यजीव अभयारण्य भी देखने लायक हैं। यहां का शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा और यह आपके लंबे वीकेंड के लिए आदर्श है।
#3
जोगिनी झरना (हिमाचल प्रदेश)
जोगिनी झरना हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास स्थित एक खूबसूरत झरना है। यह झरना वशिष्ठ गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। इस झरने तक पहुंचने का रास्ता बेहद सुंदर है और बीच में कई छोटे-छोटे झरने भी मिलते हैं। यहां आकर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं।
#4
रानीखेत (उत्तराखंड)
रानीखेत उत्तराखंड का एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। रानीखेत में आप अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेकिंग, कैंपिंग, और पिकनिक मना सकते हैं। इसके अलावा यहां के मंदिर, झीलें, और वन्यजीव अभयारण्य भी देखने लायक हैं। यहां का शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा।
#5
सांचल फोर्ट (राजस्थान)
सांचल फोर्ट राजस्थान के एक ऐतिहासिक स्थल है। यह किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और यहां से पूरे उदयपुर शहर का नजारा देखा जा सकता है। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही आपको चारों ओर की खूबसूरती देखने को मिलती है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे।