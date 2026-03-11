2026 में इन जगहों की इंस्टाग्राम पर वायरल होने की संभावना, जानिए खासियत

भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती हैं। ज्यादातर जगहें इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए लोकप्रियता हासिल करती हैं। इसी कड़ी में 2026 में इन 5 छिपी हुई जगहों को दुनियाभर में पहचान मिल सकती है। आइए आज हम आपको उन 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जो इस साल इंस्टाग्राम पर वायरल हो सकती हैं और लोगों की पसंदीदा बन सकती हैं।

#1 सांची मध्य प्रदेश का सांची एक ऐतिहासिक स्थल है, जो बौद्ध धर्म के स्तूपों और अन्य संरचनाओं के लिए मशहूर है। यहां का बड़ा स्तूप भारत के सबसे पुराने पत्थरों के स्मारकों में से एक है। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए आदर्श है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। सांची में स्थित संग्रहालय भी देखने लायक है, जहां प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं।

#2 अल्लेप्पी केरल का अल्लेप्पी अपने हाउसबोट और जलमार्गों के लिए जाना जाता है। यहां पर्यटक नाव में बैठकर जलमार्गों का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। अल्लेप्पी में पारंपरिक नाव दौड़ भी होती है, जो पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय रहती हैं। इसके अलावा यहां के ताजे भोजन का स्वाद भी लोगों को पसंद आता है। अल्लेप्पी की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।

#3 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक-सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहां बड़ी संख्या में वन्यजीव देखे जा सकते हैं, जिनमें हाथी, बाघ और अलग-अलग प्रकार के पक्षी शामिल हैं। काजीरंगा में सफारी करने से आपको इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली भी देखने लायक होती है।

#4 शिलांग मेघालय की राजधानी शिलांग को 'पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड' कहा जाता है। यहां की हरी-भरी पहाड़ियां, झरने और ठंडी हवा पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। शिलांग की ऊंचाई से पूरा शहर देखने लायक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा शिलांग के आसपास कई छोटे-छोटे गांव हैं, जहां आप स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बहुत पसंद आती है।