मई में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा का लें आनंद

मई का महीना गर्मियों का आखिरी महीना है और इस दौरान गर्मी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए पहाड़ों की जगहें बेहतरीन मानी जाती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी पांच जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप मई में आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं और यात्रा का भरपूर आनंद ले सकते हैं।

#1 किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश का किन्नौर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1,662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मई से यहां मौसम सुहावना हो जाता है। यहां आप किन्नौर के किन्नर कैलाश मंदिर, कफनी ग्लेशियर, सांगला घाटी, सांगला गांव, छितकुल गांव, रिब्बा और स्पिलो जैसी जगहों की यात्रा कर सकते हैं। यहां घूमने के लिए आप बस, टैक्सी या बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 मुन्नार (केरलम) केरलम का मुन्नार भी घूमने-फिरने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह जगह समुद्र तल से 1,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां आप चाय के बागानों के साथ-साथ कई झरनों का नजारा भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहां नदियों और झीलों का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो आप यहां उड़ान का भी मजा ले सकते हैं। यहां की हरियाली और शांति मन को सुकून देती है।

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#3 दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी गर्मियों में घूमने-फिरने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह जगह समुद्र तल से 2,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहां से आप कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के साथ-साथ सूर्योदय के खूबसूरत नजारें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहां टाइगर हिल्स, दार्जिलिंग की रेलगाड़ी, रोपवे, भिमर चूलूंग झरना, दार्जिलिंग जू और हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट म्यूजियम की यात्रा भी कर सकते हैं।

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#4 रामेश्वरम (तमिलनाडु) तमिलनाडु का रामेश्वरम भी घूमने-फिरने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह जगह समुद्र तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रामेश्वरम को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के कारण भी मशहूर है। इसके अतिरिक्त यह जगह दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहां की धार्मिकता और इतिहास का अनुभव मन को शांत करता है।