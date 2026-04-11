जापान की गलियों में बनते हैं ये 5 पौष्टिक स्नैक्स, एक बार जरूर चखकर देखें

जापान अपने स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने के लिए मशहूर है। यहां की गलियों में आपको कई ऐसे अनोखे और सेहतमंद स्नैक्स मिलेंगे, जो न केवल आपके स्वाद को तृप्त करेंगे, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। इन स्नैक्स में ताजगी से भरे फल, सब्जियां और अनाज शामिल होते हैं। आइए आज आपको जापान के प्रमुख शहरों के कुछ पौष्टिक स्ट्रीट फूड स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जिनका स्वाद बेहतरीन होता है।

#1 ओसाका की डोनबुरी ओसाका में डोनबुरी नाम का एक खास तरह का स्ट्रीट फूड मिलता है, जो चावल के कटोरे में परोसा जाता है। इसमें ताजे और मौसमी फल और सब्जियां होती हैं, जो इसे बेहद पौष्टिक बनाते हैं। इस खाने में आमतौर पर ताजे फलों के साथ-साथ समुद्री भोजन भी शामिल होता है, लेकिन शाकाहारी विकल्प भी उपलब्ध हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है।

#2 टोक्यो की मोची टोक्यो में मिलने वाली मोची एक पारंपरिक जापानी मिठाई है, जो चिपचिपे चावल से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए चावल को पीसकर उसका आटा तैयार किया जाता है, फिर इसे पानी में पकाया जाता है। मोची के अंदर मीठी भरावन होती है, जो कि लाल बीन पेस्ट या स्ट्रॉबेरी आदि से बनाई जाती है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद चावल के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छी होती है।

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#3 क्योटो का युबारी क्योटो में युबारी नाम का एक खास प्रकार का स्नैक मिलता है, जिसे पत्तेदार सब्जियों से बनाया जाता है। इस स्नैक को बनाने के लिए ताजा हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग किया जाता है। यह स्नैक बहुत ही हल्का होता है और इसमें कोई कृत्रिम रंग या स्वाद नहीं मिलाया जाता है। युबारी को बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, जिससे यह एक सेहतमंद विकल्प बन जाता है।

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#4 हिरोशिमा का ओकोनोमियाकी हिरोशिमा में मिलने वाला ओकोनोमियाकी एक तरह का पैनकेक होता है, जिसमें कई प्रकार की सब्जियां और मसाले मिलाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए आटे का घोल तैयार किया जाता है, जिसमें गोभी, गाजर और प्याज आदि डाली जाती हैं। इस खाने को तवे पर पकाया जाता है और ऊपर से खास सॉस डाला जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद सब्जियों के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है।