सर्दियों में बालों का झड़ना कम करने वाले पोषक तत्व

सर्दियों में बालों का झड़ना कम करने के लिए जरूरी हैं ये 5 पोषक तत्व

लेखन अंजली 10:57 am Nov 25, 202610:57 am

क्या है खबर?

सर्दियों में अक्सर लोगों को बालों के झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठंडी हवा और सूखे वातावरण के कारण बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। इस लेख में हम कुछ जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे, जो आपके बालों को मजबूत बनाने और झड़ने से बचाने में मदद कर सकते हैं। सही पोषण से आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं और उनकी चमक बढ़ा सकते हैं।