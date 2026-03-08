कनाडा के ये 5 नेशनल पार्क ट्रेल्स हैं बेहतरीन, एक बार जरूर करें इनका रुख

कनाडा अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता के लिए मशहूर है। यहां के नेशनल पार्क ट्रेल्स पर्यटकों को अनोखे अनुभव देते हैं और बेहद सुंदर भी हैं। इन रास्तों पर चलने से आप पहाड़ों, झीलों और वन्यजीवन का आनंद ले सकते हैं। कनाडा के नेशनल पार्क ट्रेल्स में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। आइए आज हम आपको कनाडा के बेहतरीन नेशनल पार्क ट्रेल्स के बारे में बताते हैं।

#1 बैनफ नेशनल पार्क ट्रेल्स बैनफ नेशनल पार्क ट्रेल्स कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। यह रास्ते अपने हरे-भरे जंगलों, नीले पानी की झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाने जाते हैं। यहां पर आप लुइस झील, मॉरैन झील और पेट्रिच झील जैसी खूबसूरत झीलों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के हाइकिंग रास्तों पर चलकर आप वन्यजीवन को करीब से देख सकते हैं। बैनफ नेशनल पार्क ट्रेल्स पर घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है।

#2 जास्पर नेशनल पार्क ट्रेल्स जास्पर नेशनल पार्क ट्रेल्स अल्बर्टा प्रांत में बैनफ नेशनल पार्क के पास स्थित है। यह रास्ते अपने बड़े ग्लेशियरों, झरनों और वन्यजीवन के लिए जाने जाते हैं। यहां पर आप एथाबास्का फॉल्स, स्पीयरिंग फॉल्स और मैलिग फॉल्स जैसी कई खूबसूरत झरनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के हाइकिंग रास्तों पर चलकर आप बर्फ के पहाड़ों को देख सकते हैं। जास्पर नेशनल पार्क ट्रेल्स पर घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है।

#3 योहो नेशनल पार्क ट्रेल्स योहो नेशनल पार्क ट्रेल्स ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित है। यह रास्ते अपने अनोखे भूगर्भीय संरचनाओं, झरनों और झीलों के लिए मशहूर हैं। यहां पर आप टकाक्विट्स फॉल्स, वॉटरफॉल्स ट्रेल और ओग्लाला फॉल्स जैसी कई खूबसूरत झरनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के हाइकिंग रास्तों पर चलकर आप बर्फ के पहाड़ों को देख सकते हैं। योहो नेशनल पार्क ट्रेल्स पर घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है।

#4 ग्रासील क्रीक नेशनल पार्क ट्रेल्स ग्रासील क्रीक नेशनल पार्क ट्रेल्स अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। यह रास्ते अपने हरे-भरे जंगलों, नीले पानी की झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर हैं। यहां पर आप ग्रासील क्रीक फॉल्स, वॉटरफॉल्स ट्रेल और फॉक्स क्रीक फॉल्स जैसी कई खूबसूरत झरनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के हाइकिंग रास्तों पर चलकर आप बर्फ के पहाड़ों को देख सकते हैं। ग्रासील क्रीक नेशनल पार्क ट्रेल्स पर घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है।