सुबह की ये 5 आदतें बन सकती हैं मुंह की देखभाल के लिए बहुत लाभदायक
क्या है खबर?
सुबह की आदतें पूरे दिन की शुरुआत को प्रभावित कर सकती हैं। अगर हम मुंह की देखभाल की बात करें तो सुबह उठते ही कुछ सरल और प्रभावी आदतें अपनाना फायदेमंद हो सकता है। मुंह की सफाई, जीभ की सफाई और पानी पीने जैसी आदतें न केवल आपके दांतों को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि आपके मुंह को ताजा और रोगाणुमुक्त भी बनाती हैं। आइए इन आदतों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
#1
दांत साफ करें
सुबह उठते ही सबसे पहले दांत साफ करना बहुत जरूरी है। इससे आपके मुंह की सारी गंदगी और कीटाणु बाहर निकल जाते हैं। दांत साफ करने से दांतों पर जमी हुई गंदगी और खाना भी साफ हो जाता है, जिससे दांतों की चमक बनी रहती है। इसके लिए नरम बालों वाले ब्रश का इस्तेमाल करें और फ्लोराइड युक्त पेस्ट का उपयोग करें। ध्यान रखें कि दांत साफ करते समय किसी भी हिस्से को छोड़ें नहीं।
#2
दांतों के बीच की सफाई
दांत साफ करने के बाद दांतों के बीच की सफाई करना भी जरूरी है। इससे उन जगहों की सफाई होती है, जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता। यह दांतों के बीच की गंदगी को निकालता है और गंदगी को हटाने में मदद करता है। दांतों के बीच की सफाई करने से मसूड़ों की सेहत भी बेहतर होती है और मुंह की बदबू दूर होती है। इसे नियमित रूप से करने की आदत डालें ताकि आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें।
#3
कुल्ला करें
दांत और मसूड़ों की सफाई के बाद कुल्ला करना अच्छा रहता है। कुल्ला आपके मुंह को ताजगी देता है और कीटाणु को खत्म करता है। यह गरारे करने से मुंह के अंदरूनी हिस्सों की सफाई होती है, जिससे मुंह की बदबू भी दूर होती है। इसके लिए एंटीसेप्टिक या फ्लोराइड युक्त कुल्ला का चयन करें। ध्यान रखें कि कुल्ला करने के बाद कुछ भी न खाएं या पीएं ताकि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे।
#4
जीभ की सफाई
जीभ की सफाई अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है। जीभ पर भी कीटाणु जमा होते हैं, जो मुंह की बदबू का कारण बन सकते हैं। जीभ को साफ करने के लिए आप नरम बालों वाले ब्रश या जीभ साफ करने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी जीभ साफ रहेगी और आपके मुंह की ताजगी बनी रहेगी। नियमित रूप से जीभ की सफाई करने की आदत डालें ताकि आपका मुंह स्वस्थ और ताजा रहे।
#5
पानी पिएं
सुबह उठते ही पहला गिलास पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह आपके शरीर को तरोताजा करता है और खराब तत्वों को बाहर निकालता है। पानी पीने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है और ऊर्जा मिलती है। साथ ही इससे आपकी त्वचा भी साफ-सुथरी रहती है। इन सरल आदतों को अपनाकर आप अपने मुंह की देखभाल कर सकते हैं और पूरे दिन तरोताजा महसूस कर सकते हैं।