सुबह की ये 5 आदतें बन सकती हैं मुंह की देखभाल के लिए बहुत लाभदायक

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जीभ की सफाई

जीभ की सफाई अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है। जीभ पर भी कीटाणु जमा होते हैं, जो मुंह की बदबू का कारण बन सकते हैं। जीभ को साफ करने के लिए आप नरम बालों वाले ब्रश या जीभ साफ करने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी जीभ साफ रहेगी और आपके मुंह की ताजगी बनी रहेगी। नियमित रूप से जीभ की सफाई करने की आदत डालें ताकि आपका मुंह स्वस्थ और ताजा रहे।