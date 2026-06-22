नारियल दूध के इस्तेमाल से जुड़ी ये 5 गलतियां करने से हो सकता है नुकसान

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ज्यादा गर्म करना

नारियल दूध को ज्यादा गर्म करने से बचें क्योंकि इससे इसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो सकते हैं। अगर आपको किसी व्यंजन में नारियल दूध डालना है तो उसे हल्का सा गर्म करें, लेकिन उबालें नहीं। इसके अलावा अगर आप कोई पेय बना रहे हैं तो उसमें भी नारियल दूध को अंतिम चरण में डालें ताकि उसके सारे पौष्टिक तत्व बरकरार रहें और आपका पेय स्वादिष्ट बने। इस तरह आप नारियल दूध का पूरा लाभ उठा सकते हैं।