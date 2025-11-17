सर्दियों में कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती है परेशानी

सर्दियों में कपड़े धोना एक मुश्किल काम हो सकता है। ठंडे पानी में कपड़े धोने से लेकर उन्हें सुखाने तक, कई बार हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इन गलतियों से न केवल कपड़े जल्दी खराब होते हैं, बल्कि हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको सर्दियों में कपड़े धोते समय बचना चाहिए ताकि आपके कपड़े साफ और ताजगी भरे रहें।

#1 ठंडे पानी का इस्तेमाल करना सर्दियों में कई लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बिजली की बचत होती है। हालांकि, ठंडा पानी कुछ दागों को ठीक से नहीं हटा पाता, खासकर अगर दाग पुराने हों। बेहतर होगा कि आप हल्के गर्म पानी का उपयोग करें क्योंकि यह दागों को आसानी से हटा सकता है और कपड़ों की गंदगी भी अच्छी तरह साफ कर सकता है।

#2 अधिक साबुन का इस्तेमाल करना अधिक साबुन का उपयोग करने से कपड़ों पर सफेद निशान पड़ सकते हैं और उनकी चमक भी कम हो सकती है। इसके अलावा इससे त्वचा पर खुजली या चकत्ते जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा साबुन की मात्रा को सही रखें और उसे सही तरीके से उपयोग करें। अगर आप मशीन में कपड़े धोते हैं तो उसमें दिए गए साबुन के निर्देशों का पालन करें ताकि आपके कपड़े साफ भी रहें और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे।

#3 अलग-अलग कपड़ों को एक साथ धोना सर्दियों में कपड़े धोते समय अक्सर हम अलग-अलग रंगों के कपड़े एक साथ डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। इससे गहरे रंग के कपड़े हल्के रंग के कपड़ों पर रंग छोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा हल्के और गहरे रंग के कपड़ों को अलग-अलग धोएं ताकि उनके रंग बरकरार रहें। इससे आपके कपड़े साफ भी रहेंगे और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इसके अलावा अलग-अलग प्रकार के कपड़ों को भी अलग-अलग धोना चाहिए।

#4 सुखाने का तरीका गलत होना सर्दियों में कपड़े सुखाते समय हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि वे पूरी तरह से सूख जाएं ताकि उनमें नमी न रहे और वे जल्दी खराब न हों। कभी-कभी लोग कपड़ों को अधूरा ही सुखा देते हैं, जिससे उनमें बदबू आने लगती है या वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि कपड़े पूरी तरह से सूखे हों और उनमें कोई नमी न हो। इसके लिए धूप में सुखाना सबसे अच्छा तरीका है।