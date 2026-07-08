आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें

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ज्यादा देर तक कंप्यूटर स्क्रीन देखना

लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन देखना भी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आंखों में सूजन, सिरदर्द और धुंधला दिखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जब भी कंप्यूटर का उपयोग करें तो बीच-बीच में आराम लें और अपनी आंखों को आराम दें। इसके अलावा कंप्यूटर स्क्रीन पर विशेष फिल्म लगवाएं ताकि आंखों पर कम दबाव पड़े। इस तरह आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं और कंप्यूटर का उपयोग आराम से कर सकते हैं।