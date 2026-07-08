आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें
क्या है खबर?
आंखें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं और इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में जानेंगे, जो आंखों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इन आदतों को सुधारकर आप अपनी आंखों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना
मोबाइल का अधिक उपयोग आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। जब हम लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो हमारी आंखें थक जाती हैं और उनमें सूजन आ सकती है। इसके अलावा स्क्रीन की नीली रोशनी भी आंखों पर बुरा प्रभाव डालती है। इससे बचने के लिए हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए किसी दूर वस्तु को देखें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगी।
#2
सही रोशनी में न पढ़ना
कम रोशनी या बहुत तेज रोशनी में पढ़ना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कम रोशनी में पढ़ने से आंखें थक जाती हैं और उनमें दर्द हो सकता है। वहीं बहुत तेज रोशनी में पढ़ने से आंखों में जलन हो सकती है। इसलिए हमेशा सही रोशनी में ही पढ़ें और काम करें। इसके अलावा बीच-बीच में आराम लें ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें।
#3
धूल-मिट्टी से बचाव न करना
धूल-मिट्टी भी हमारी आंखों के लिए खतरा बन सकती है। जब हम बाहर जाते हैं तो धूल-मिट्टी हमारी आंखों में जा सकती है, जिससे जलन हो सकती है या संक्रमण हो सकता है। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो चश्मा जरूर पहनें ताकि धूल-मिट्टी आपकी आंखों में न जाए। घर पर भी सफाई रखें ताकि धूल-मिट्टी न हो। इसके अलावा आंखों को धोते रहें ताकि वे ताजगी महसूस करें और स्वस्थ रहें।
#4
ज्यादा देर तक कंप्यूटर स्क्रीन देखना
लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन देखना भी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आंखों में सूजन, सिरदर्द और धुंधला दिखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जब भी कंप्यूटर का उपयोग करें तो बीच-बीच में आराम लें और अपनी आंखों को आराम दें। इसके अलावा कंप्यूटर स्क्रीन पर विशेष फिल्म लगवाएं ताकि आंखों पर कम दबाव पड़े। इस तरह आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं और कंप्यूटर का उपयोग आराम से कर सकते हैं।
#5
सही खान-पान न करना
आंखों की सेहत के लिए पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपके खाने में जरूरी विटामिन और पोषक तत्व नहीं होंगे तो आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं। इसलिए अपनी डाइट में गाजर, पालक, संतरा आदि शामिल करें ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें। इन सरल तरीकों अपनाकर आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और इन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। इन आदतों को सुधारकर आप अपनी आंखों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं।