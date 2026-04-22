बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें

बालों को खूबसूरत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए सही देखभाल जरूरी है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन गलतियों के कारण बाल कमजोर, बेजान और टूटने लगते हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसी ही पांच गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके बाल स्वस्थ और चमकदार रहें।

#1 रोजाना बाल धोना रोजाना बाल धोना एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वे सूखे और बेजान दिखने लगते हैं। हर दिन बालों को धोने से सिर की त्वचा का प्राकृतिक तेल भी हट जाता है, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हफ्ते में 2-3 बार ही बालों को धोना चाहिए और हल्के शैंपू का उपयोग करना चाहिए। इससे बालों की नमी बनी रहती है और वे स्वस्थ दिखते हैं।

#2 गीले बालों पर कंघी करना गीले बालों पर कंघी करना भी एक आम गलती है, जो बालों को कमजोर कर सकती है। गीले बाल बहुत नाजुक होते हैं और उन पर जोर डालने से वे टूट सकते हैं। इसलिए हमेशा गीले बालों को हल्के हाथों से सुलझाना चाहिए या फिर किसी पुराने कपड़े से उन्हें सुखाना चाहिए। इसके बाद ही किसी चौड़े दांत वाली कंघी का उपयोग करना चाहिए ताकि बालों को नुकसान न पहुंचे और वे स्वस्थ रहें।

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#3 गर्मी देने वाले उपकरणों का अधिक उपयोग करना गर्मी देने वाले उपकरण जैसे बाल सीधे करने वाली मशीन, बाल घुंघराले करने वाली मशीन आदि का अधिक उपयोग करने से बालों की चमक खो जाती है और वे टूटने लगते हैं। गर्मी से बालों की बाहरी परत पर बुरा असर पड़ता है, जिससे वे बेजान और कमजोर दिखते हैं। इसलिए इन उपकरणों का उपयोग कम करें और इसके बजाय प्राकृतिक तरीकों से बालों को संवारें। इसके लिए आप बालों में चोटी बनाकर या रोलर्स का सहारा ले सकते हैं।

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#4 गलत कंघी का चयन करना गलत कंघी का चयन भी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। मोटे दांत वाली कंघी का चयन करें, जो आसानी से बालों में चल सके बिना किसी झंझट के। पतली दांतों वाली कंघी से बाल उलझ सकते हैं और टूटने लगते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की बजाय लकड़ी की कंघी का उपयोग करें क्योंकि यह बालों की प्राकृतिक नमी बनाए रखती है और उन्हें स्वस्थ रखती है। लकड़ी की कंघी से बालों में चमक भी बनी रहती है।