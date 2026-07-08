आंखों के आसपास की झुर्रियों का कारण बन सकती हैं ये 5 गलतियां

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धूम्रपान करना

धूम्रपान केवल सेहत के लिए ही नुकसानदायक नहीं होता बल्कि यह आपकी त्वचा को भी प्रभावित करता है। धूम्रपान करने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे त्वचा सूखी और बेजान दिखती है, खासकर आंखों के आसपास की त्वचा पर इसका बुरा असर पड़ता है। धूम्रपान से झुर्रियां बढ़ सकती हैं और त्वचा की चमक खो सकती है। इसलिए धूम्रपान छोड़ना न केवल सेहत के लिए बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा होता है।