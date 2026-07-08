आंखों के आसपास की झुर्रियों का कारण बन सकती हैं ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
आंखों के आसपास की त्वचा बहुत नाजुक होती है और यहां की झुर्रियां समय से पहले बढ़ती उम्र के लक्षणों का संकेत दे सकती हैं। इन झुर्रियों को कम करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या और त्वचा की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। इस लेख में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे, जो आंखों के आसपास की झुर्रियों को बढ़ा सकती हैं और इन्हें सुधारने के तरीके भी जानेंगे।
#1
आंखों की देखभाल में लापरवाही बरतना
आंखों की देखभाल में अनदेखी करना एक बड़ी गलती है। आंखों के आसपास की त्वचा बहुत पतली होती है, इसलिए इसे खास देखभाल की जरूरत होती है। रोजाना आंखों की सफाई करना, क्रीम लगाना और धूप से बचाव करना जरूरी है। इसके अलावा रात को सोने से पहले आंखों के आसपास हल्के हाथों से क्रीम लगाना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे त्वचा को पोषण मिलेगा और झुर्रियां कम होंगी।
#2
सही नींद न लेना
पर्याप्त नींद न लेना भी आंखों के आसपास की झुर्रियों का एक अहम कारण हो सकता है। जब हम कम सोते हैं तो हमारी आंखें थकी हुई दिखती हैं और इसके कारण काले घेरे और झुर्रियां बढ़ सकती हैं। इसलिए हर रात 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दिन में कुछ मिनट आराम करना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और झुर्रियां कम होंगी।
#3
धूप में बिना सुरक्षा के रहना
धूप में बिना सुरक्षा के रहना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। सूर्य की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं और खासकर आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा को। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो त्वचा पर सुरक्षा क्रीम लगाना न भूलें, चाहे मौसम कैसा भी हो। इसके अलावा धूप में टोपी या चश्मा पहनना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी और झुर्रियां कम होंगी।
#4
धूम्रपान करना
धूम्रपान केवल सेहत के लिए ही नुकसानदायक नहीं होता बल्कि यह आपकी त्वचा को भी प्रभावित करता है। धूम्रपान करने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे त्वचा सूखी और बेजान दिखती है, खासकर आंखों के आसपास की त्वचा पर इसका बुरा असर पड़ता है। धूम्रपान से झुर्रियां बढ़ सकती हैं और त्वचा की चमक खो सकती है। इसलिए धूम्रपान छोड़ना न केवल सेहत के लिए बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा होता है।
#5
मेकअप साफ न करना
रात को सोने से पहले मेकअप साफ न करना भी एक सामान्य गलती है, जो आंखों के आसपास की झुर्रियों को बढ़ा सकती है। अगर आप रात को मेकअप नहीं हटाते तो यह त्वचा की छिद्रों को बंद कर सकता है, जिससे मुंहासे या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मेकअप के अवशेष त्वचा को सूखा बना सकते हैं, जिससे झुर्रियां बढ़ सकती हैं। इसलिए नियमित रूप से मेकअप हटाना बहुत जरूरी है।