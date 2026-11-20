मुंहासों का कारण बनने वाली गलतियां

मुंहासे निकलने का कारण बन सकती हैं ये 5 गलतियां, जानिए इनसे बचने के तरीके

लेखन अंजली 11:47 am Nov 20, 202611:47 am

क्या है खबर?

मुंहासे एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है। ये त्वचा की गंदगी, तेल और बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी गलतियों पर चर्चा करेंगे, जो मुंहासे होने का कारण बनती हैं और जिनसे बचकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। सही स्किनकेयर रूटीन अपनाकर और कुछ सरल उपाय अपनाकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी त्वचा को साफ-सुथरा रख सकते हैं।