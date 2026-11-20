मुंहासे निकलने का कारण बन सकती हैं ये 5 गलतियां, जानिए इनसे बचने के तरीके
क्या है खबर?
मुंहासे एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है। ये त्वचा की गंदगी, तेल और बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी गलतियों पर चर्चा करेंगे, जो मुंहासे होने का कारण बनती हैं और जिनसे बचकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। सही स्किनकेयर रूटीन अपनाकर और कुछ सरल उपाय अपनाकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी त्वचा को साफ-सुथरा रख सकते हैं।
#1
चेहरे को साफ न रखना
चेहरे को साफ न रखना मुंहासे होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। नियमित रूप से अपने चेहरे को धोना जरूरी है ताकि गंदगी, तेल और बैक्टीरिया हट सके।
दिन में 2 बार हल्के साबुन और पानी से चेहरा धोएं। इसके अलावा रात को सोने से पहले मेकअप हटाएं और त्वचा को साफ रखें।
सही स्किनकेयर रूटीन अपनाकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं और मुंहासों से बच सकते हैं।
#2
अधिक स्क्रब करना
अधिक स्क्रब करना भी मुंहासे होने का कारण बन सकता है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा स्क्रब करने से गंदगी और तेल साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
अधिक स्क्रब करने से त्वचा की ऊपरी परत छिल जाती है, जिससे जलन और लालिमा हो सकती है।
इसके बजाय हफ्ते में केवल एक या 2 बार हल्के हाथों से स्क्रब करें। इससे आपकी त्वचा साफ रहेगी और मुंहासे होने की संभावना कम होगी।
#3
हाथों का चेहरा छूना
बार-बार अपने हाथों से चेहरे को छूना एक आम गलती है, जिसे कई लोग अनजाने में करते रहते हैं। हमारे हाथों पर बैक्टीरिया होते हैं, जो जब हमारे चेहरे पर लगते हैं तो मुंहासे होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए कोशिश करें कि अपने हाथों को बार-बार चेहरे पर न लगाएं। अगर आपको खुजली या किसी चीज़ का असर महसूस हो तो साफ हाथों से ही छूएं। इसके अलावा नियमित रूप से हाथ धोते रहें।
#4
गलत मेकअप का इस्तेमाल करना
गलत मेकअप का इस्तेमाल भी मुंहासे होने का एक कारण हो सकता है। भारी फाउंडेशन या अन्य मेकअप सामान त्वचा की सांस लेने की क्षमता बंद कर देते हैं और बैक्टीरिया पनपने का मौका मिलता है।
इसलिए हमेशा हल्के और त्वचा के लिए सुरक्षित मेकअप का इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा को आरामदायक महसूस करवाएं।
इसके अलावा मेकअप हटाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा पूरी तरह साफ हो सके।
#5
तनाव और अनियमित नींद लेना
तनाव और अनियमित नींद लेना भी मुंहासे होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे मुंहासे होने लगते हैं।
इसके अलावा सही मात्रा में नींद न लेने पर भी इसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें और योग या ध्यान जैसी तकनीकों का सहारा लें ताकि आपका मन शांत रहे।