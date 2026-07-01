साइनस के सिरदर्द से राहत दिलाने वाली चीजें

साइनस के सिरदर्द से राहत दिलाने में सहायक हैं ये 5 चीजें, ऐसे करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 05:43 pm Jul 01, 202605:43 pm

क्या है खबर?

साइनस एक श्वसन समस्या है, जो साइनस के अंदरूनी हिस्सों को प्रभावित करती है। यह अक्सर ठंड या एलर्जी के कारण होती है। साइनस की वजह से सिर में भारीपन और दर्द होता है। इस समस्या से राहत पाने के लिए कई लोग औषधीय पौधों का सहारा लेते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो साइनस के सिरदर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं।