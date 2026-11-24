बेस मेकअप सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके लिए एक हल्का फाउंडेशन या बीबी क्रीम चुनें, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो। यह आपके चेहरे को एक समान रंग देगा और उसे प्राकृतिक दिखाएगा।

इसके बाद कंसीलर का इस्तेमाल करें ताकि डार्क सर्कल्स और त्वचा की असमानता को ढक सकें।

अंत में सेटिंग पाउडर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे और चेहरे की चमक बनी रहे।