मेकअप से जुड़ी ये 5 गलतियां आपको बना सकती हैं बूढ़ी, इनसे बचें
क्या है खबर?
मेकअप न केवल चेहरे के छोटे-मोटे दाग-धब्बों को छुपाने में मदद करता है, बल्कि चेहरे को निखारने में भी मदद कर सकता है। हालांकि, कई महिलाएं मेकअप से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जो उन्हें ज्यादा उम्र का दिखाती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपके चेहरे को बूढ़ा दिखा सकती हैं, जिन्हें आपको तुरंत सुधारने की जरूरत है।
#1
आंखों के नीचे सफेद कंसीलर लगाना
आंखों के नीचे सफेद कंसीलर लगाना एक बड़ी गलती है। भले ही आपने ऐसा आंखों के नीचे की काली छाया को हल्का दिखाने के लिए किया हो, लेकिन यह आपको बहुत बूढ़ा दिखा सकता है।
इसकी जगह आप आंखों के नीचे कंसीलर लगाने के लिए हल्के नारंगी या आड़ू रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों के नीचे की काली छाया हल्की दिखेगी और आपकी त्वचा भी जवान दिखेगी।
#2
गहरे रंग का ब्लश लगाना
गहरे रंग का ब्लश लगाना भी आपको बूढ़ा दिखा सकता है।
अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा निखरा हुआ दिखे तो इसके लिए आपको हल्के रंग के ब्लश का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही अपने होंठों को निखारने के लिए हल्के रंग की लिपस्टिक का इस्तेमाल करें।
इससे आपके होंठ गुलाबी और चमकदार दिखेंगे, जिससे आप ज्यादा जवान दिखेंगी। ध्यान रखें कि हल्के रंग की लिपस्टिक का इस्तेमाल करने से आपके होंठों की सुंदरता बढ़ेगी।
#3
आंखों का मेकअप ठीक से न करना
आंखों का मेकअप करते समय आईलाइनर और मस्कारा का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
अगर आप आईलाइनर को बहुत मोटा लगाती हैं या मस्कारा को बहुत ज्यादा लगाती हैं तो इससे आपकी आंखें भारी दिखती हैं और आपका चेहरा बूढ़ा लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप आईलाइनर को पतला लगाएं और मस्कारा को हल्का लगाएं।
इससे आपकी आंखें खुली-खुली नजर आएंगी और आपका चेहरा जवान दिखेगा।
#4
आईब्रो को बहुत पतला बनाना
आईब्रो को बहुत पतला बनाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। पतली आईब्रो आजकल की फैशन में नहीं चलतीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी आईब्रो को थोड़ा मोटा रखें ताकि आपका चेहरा ज्यादा आकर्षक लगे।
इसके लिए आप अपनी आईब्रो को प्राकृतिक तरीके से बढ़ने दें या फिर किसी एक्सपर्ट से मदद लें। मोटी आईब्रो न केवल आपके चेहरे को निखारेंगी बल्कि आपको ज्यादा जवान और खूबसूरत दिखाएंगी।
#5
फेस पाउडर का अधिक इस्तेमाल
फेस पाउडर का अधिक इस्तेमाल करने से भी आपका चेहरा बूढ़ा दिख सकता है। अगर आप रोजाना फेस पाउडर लगाती हैं तो इससे आपकी त्वचा सूखी और बेजान लगती है।
बेहतर होगा कि आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही फेस पाउडर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा तरोताजा रहे और निखरी हुई दिखे।
इन गलतियों को सुधारकर आप अपने मेकअप को बेहतर बना सकती हैं और हमेशा जवान दिख सकती हैं।