गहरे रंग का ब्लश लगाना भी आपको बूढ़ा दिखा सकता है।

अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा निखरा हुआ दिखे तो इसके लिए आपको हल्के रंग के ब्लश का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही अपने होंठों को निखारने के लिए हल्के रंग की लिपस्टिक का इस्तेमाल करें।

इससे आपके होंठ गुलाबी और चमकदार दिखेंगे, जिससे आप ज्यादा जवान दिखेंगी। ध्यान रखें कि हल्के रंग की लिपस्टिक का इस्तेमाल करने से आपके होंठों की सुंदरता बढ़ेगी।