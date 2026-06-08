दिमाग की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 जीवनशैली से जुड़ी गलतियां
क्या है खबर?
बढ़ती उम्र के साथ-साथ दिमाग की सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। इसके लिए खान-पान के साथ-साथ जीवनशैली पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना जरूरी है ताकि दिमाग स्वस्थ रहें और समस्याओं से दूर रहें।
#1
ज्यादा खाने से बचें
ज्यादा खाना खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन यह दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा खाने से दिमाग में सूजन बढ़ सकती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी प्लेट में थोड़ा ही खाना लें ताकि दिमाग की सूजन कम हो और दिमाग स्वस्थ रहे। अगर आपको बार-बार भूख लगती है तो हरी सब्जियां, फल या बादाम आदि खा सकते हैं।
#2
नींद को न करें नजरअंदाज
नींद को नजरअंदाज करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप रात में 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो इससे दिमाग की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इसके कारण दिमाग की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है और याददाश्त कमजोर होने लगती है। इसलिए रोजाना पर्याप्त नींद लें ताकि आपका दिमाग तरोताजा और स्वस्थ बना रहे। इसके अलावा समय पर सोने और उठने की आदत डालें।
#3
तनाव से दूर रहें
तनाव दिमाग के लिए बहुत हानिकारक होता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से दिमाग की बनावट बदल सकती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है और निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो सकती है। इसलिए खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें। योग, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना आदि तरीकों से आप तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा समय-समय पर आराम करना भी जरूरी है ताकि दिमाग तरोताजा बना रहे।
#4
शारीरिक सक्रियता बनाए रखें
शारीरिक सक्रियता न होने पर शरीर में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते। इससे दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और याददाश्त कमजोर होने लगती है। इसके अलावा शारीरिक सक्रियता से मांसपेशियों में तनाव कम होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए रोजाना कुछ समय व्यायाम करने की आदत डालें, जैसे कि योग, दौड़ना या फिर साइकिल चलाना आदि।
#5
संतुलित आहार लें
संतुलित आहार न लेने पर शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे दिमाग कमजोर होता है। इसके अलावा गलत खान-पान से शरीर में शक्कर का स्तर असंतुलित हो सकता है, जिससे दिमाग प्रभावित होता है। इसलिए संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हों। इसके अलावा नियमित रूप से पानी पीते रहें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और दिमाग स्वस्थ बना रहे।