दिमाग की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 जीवनशैली से जुड़ी गलतियां

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तनाव से दूर रहें

तनाव दिमाग के लिए बहुत हानिकारक होता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से दिमाग की बनावट बदल सकती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है और निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो सकती है। इसलिए खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें। योग, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना आदि तरीकों से आप तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा समय-समय पर आराम करना भी जरूरी है ताकि दिमाग तरोताजा बना रहे।