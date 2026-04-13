मॉरिशस के ये 5 कम भीड़-भाड़ वाले समुद्र तट हैं खूबसूरत, जरूर करें यात्रा

मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक सुंदर द्वीप देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां के अनछुए समुद्र तट पर्यटकों को शांति और आराम का अनुभव देते हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो मॉरिशस के ये 5 समुद्र तट आपके लिए आदर्श हैं। आइए इन खूबसूरत समुद्र तटों के बारे में जानते हैं, ताकि आप इनकी यात्रा का अनुभव ले सकें।

#1 ग्रैंड बे ग्रैंड बे अपनी सफेद रेत और नीले पानी के लिए मशहूर है। यह जगह परिवार के साथ समय बिताने या दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बेहतरीन है। यहां ठहरने के स्थान, खाने-पीने की जगहें और मनोरंजन के लिए कई स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप पानी के खेल, जैसे स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग आदि का भी मजा ले सकते हैं। यह स्थान सूर्यास्त के समय बेहद सुंदर दिखता है।

#2 बेल हार्बर बेल हार्बर एक शांत समुद्र तट है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां का पानी साफ और शांत है, जो इसे परिवार के साथ समय बिताने या आराम करने के लिए आदर्श बनाता है। इस जगह पर आप पिकनिक मना सकते हैं या बस लेटकर सूरज की किरणों का आनंद ले सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा है, जिससे आप पूरी तरह से तरोताजा महसूस करेंगे।

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#3 फ्लिक एन फ्लैक फ्लिक एन फ्लैक अपनी साफ-सफेद रेत और नीले पानी के लिए मशहूर है। यह जगह रात की जिंदगी और विभिन्न गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यहां कई खाने-पीने की जगहें और मनोरंजन के लिए स्थान हैं, जहां आप रातभर मस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा, दिन के समय आप समुद्र तट पर धूप सेंक सकते हैं या पानी के खेल का आनंद ले सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत और उत्साह भरा है।

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#4 पोर्ट लुइस पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है, लेकिन यहां का मुख्य आकर्षण इसके अनछुए समुद्र तट हैं। यहां के समुद्र तट बहुत ही साफ-सुथरे और सुंदर हैं। आप यहां परिवार संग समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आप स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं। यहां के बाजारों में आपको स्थानीय हस्तशिल्प, वस्त्र और अन्य सामान मिलेंगे। इसके साथ ही आप यहां के कई खाने-पीने की जगहों में स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं।