एक छोटी रसोई के लिए जरूरी हैं ये 5 रसोई के बर्तन

कढ़ाई का उपयोग करके आप सब्जियां, करी, चावल आदि कई प्रकार के व्यंजन आसानी से बना सकते हैं। इसमें तलने से लेकर भूनने तक सभी तरह के खाना पकाया जा सकता है।

एक अच्छी गुणवत्ता वाली कढ़ाई आपकी रसोई के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि इससे आपका खाना अच्छे से पकता है और उसका स्वाद भी बढ़ता है।

बाजार में कई तरह की कढ़ाई उपलब्ध हैं, जिनमें लोहे की, नॉन-स्टिक और स्टेनलेस स्टील शामिल हैं।