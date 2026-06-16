प्राचीन अनाज से बनाए जाते हैं ये 5 विदेशी व्यंजन, एक बार जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
दुनिया भर में प्राचीन अनाज की कई किस्में हैं, जो न केवल पौष्टिक होती हैं, बल्कि स्वाद में भी बेहतरीन हैं। प्राचीन अनाज से बनाए जाने वाले व्यंजन सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन भी होते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे प्राचीन अनाज से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपकी रसोई में खास जगह बना सकते हैं।
#1
क्विनोआ खिचड़ी
क्विनोआ खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए क्विनोआ, मूंग दाल, सब्जियां और मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगोएं, फिर इसे प्रेशर कुकर में मूंग दाल और कटी हुई सब्जियों के साथ पकाएं। एक अलग पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को पकने के बाद खिचड़ी में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। यह खिचड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक है।
#2
बकव्हीट पैनकेक
बकव्हीट पैनकेक एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जो पौष्टिक भी होता है। इसे बनाने के लिए बकव्हीट आटा, दूध, शहद और बेकिंग पाउडर की जरूरत होती है। सबसे पहले सभी सूखी सामग्रियों को मिलाएं, फिर इसमें दूध और आटा डालकर घोल तैयार करें। अब गर्म तवे पर थोड़ा घी लगाकर इस घोल को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसे शहद या मेपल सिरप के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#3
अमरनाथ की खीर
अमरनाथ की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए अमरनाथ के दानों को दूध में पकाएं, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। धीमी आंच पर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। इसे ठंडा करके परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।
#4
बाजरे की रोटी और सब्जी
बाजरे की रोटी और सब्जी सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए बाजरे का आटा गूंध लें, फिर छोटी-छोटी लोई बनाकर रोटी बेलें और तवे पर सेंके। सब्जी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर इसमें मसाले मिलाएं। अंत में बाजरे की रोटी के साथ गर्मा-गर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल पौष्टिक है, बल्कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है।
#5
रागी और गाजर का हलवा
रागी और गाजर का हलवा एक अनोखा मिश्रण है, जिसे रागी के आटे, कद्दूकस की हुई गाजर, दूध और चीनी से बनाया जाता है। सबसे पहले रागी के आटे को पानी में उबालें, फिर इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें दूध डालें और धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। फिर इसमें चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इसे गर्मा-गर्म परोसें।