टूथपेस्ट में मौजूद सामग्रियां

टूथपेस्ट में मौजूद ये 5 सामग्रियां हो सकती हैं हानिकारक, न खरीदें ऐसा टूथपेस्ट

लेखन अंजली 07:39 pm Jul 08, 202607:39 pm

क्या है खबर?

दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां दांतों के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। दरअसल, कुछ लोग टूथपेस्ट को खरीदते समय सिर्फ कीमत पर ध्यान देते हैं, जबकि इसमें मौजूद सामग्रियों का दांतों पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको उन सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जिनसे युक्त टूथपेस्ट खरीदने से बचना चाहिए।