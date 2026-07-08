टूथपेस्ट में मौजूद ये 5 सामग्रियां हो सकती हैं हानिकारक, न खरीदें ऐसा टूथपेस्ट
क्या है खबर?
दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां दांतों के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। दरअसल, कुछ लोग टूथपेस्ट को खरीदते समय सिर्फ कीमत पर ध्यान देते हैं, जबकि इसमें मौजूद सामग्रियों का दांतों पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको उन सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जिनसे युक्त टूथपेस्ट खरीदने से बचना चाहिए।
#1
फ्लोराइड
फ्लोराइड एक ऐसा तत्व है, जो दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है, लेकिन अगर टूथपेस्ट में इसकी ज्यादा मात्रा हो तो यह नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांतों में दर्द और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, हड्डियों का कमजोर होना और गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए टूथपेस्ट खरीदते समय इसकी मात्रा पर जरूर ध्यान दें।
#2
ट्राइक्लोसन
ट्राइक्लोसन एक ऐसा रसायन है, जो कीटाणुओं को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह रसायन दांतों की सफाई के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। इसके कारण दांतों में दर्द, सूजन और संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप टूथपेस्ट खरीदें तो यह सुनिश्चित करें कि उसमें ट्राइक्लोसन न हो। इसके अलावा बच्चों के दांतों के लिए भी ट्राइक्लोसन युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल न करें।
#3
सोडियम लॉरिल सल्फेट
सोडियम लॉरिल सल्फेट एक ऐसा रसायन है, जो टूथपेस्ट को झागदार बनाता है। यह रसायन दांतों की सफाई करते समय मुंह के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कारण मुंह में जलन, सूजन और छाले होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा सोडियम लॉरिल सल्फेट से दांतों की संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है। इसलिए जब भी आप टूथपेस्ट खरीदें तो यह सुनिश्चित करें कि उसमें सोडियम लॉरिल सल्फेट न हो।
#4
कृत्रिम मिठास
कई लोग मीठे स्वाद वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद कृत्रिम मिठास दांतों के लिए हानिकारक हो सकती है। कृत्रिम मिठास से दांतों में सड़न, कैविटी और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इससे मसूड़ों में सूजन और संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप मीठे स्वाद वाला टूथपेस्ट खरीदें तो उसमें प्राकृतिक मिठास का ही इस्तेमाल किया गया हो।
#5
रंग और खुशबू
कुछ टूथपेस्ट में रंग और खुशबू मिलाई जाती है ताकि वे आकर्षक लगें, लेकिन इनमें मौजूद रसायन भी दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे मुंह में जलन, सूजन और छाले होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ये रसायन संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब भी आप टूथपेस्ट खरीदें तो उनमें प्राकृतिक रंग और खुशबू का ही इस्तेमाल किया गया हो।