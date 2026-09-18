रूखी त्वचा के लिए बेहतरीन सामग्रियां

रूखी त्वचा के लिए बेहतरीन हैं ये 5 सामग्रियां, ऐसे करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 03:44 pm Sep 18, 202603:44 pm

क्या है खबर?

रूखी त्वचा वाले लोगों को अक्सर खिंचाव और जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए कई लोग महंगे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद रसायन त्वचा को और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जो घर पर आसानी से मिल जाएंगी और त्वचा को पोषण देने के साथ इसे नमी प्रदान करेंगी।