मिक्सी की मदद से बनाए जा सकते हैं ये 5 भारतीय मीठे व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

मीठे व्यंजनों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। खासकर जब बात भारतीय मीठे व्यंजनों की आती है, तो इनका स्वाद और खुशबू लाजवाब हो जाता है। मीठे व्यंजनों में कई चीजों की जरूरत होती है, जिन्हें मिक्सी से पीसकर मिलाया जा सकता है। आइए आज हम आपको मिक्सी की मदद से बनाए जाने वाले 5 भारतीय मीठे व्यंजनों की सरल रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।

#1 रबड़ी रबड़ी एक स्वादिष्ट और मलाईदार मिठाई है, जिसे आप मिक्सी की मदद से आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले दूध को उबालें और उसे गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर इसे मिक्सी में पीसें ताकि यह चिकना हो जाए। अब इसमें चीनी, केसर और इलायची का पाउडर मिलाएं। इसे ठंडा करके परोसें। यह मिठाई त्योहारों या किसी खास मौके पर बनाई जा सकती है और इसका स्वाद सभी को पसंद आएगा।

#2 बादाम हलवा बादाम हलवा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे मिक्सी की मदद से बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले बादाम को भिगोकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी और इलायची का पाउडर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। ठंडा होने पर इसे परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

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#3 मूंग दाल का हलवा मूंग दाल का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे मिक्सी की मदद से बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले मूंग दाल को भिगोकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी और इलायची का पाउडर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। ठंडा होने पर इसे परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#4 गुलाब जामुन गुलाब जामुन एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे मिक्सी की मदद से बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले दूध पाउडर, मैदा और घी मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर छोटे-छोटे गोले बना लें। इन्हें गर्म घी में तलें और बाद में शक्कर का तार बनाकर उसमें भिगो दें। इन्हें ठंडा होने पर परोसें। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद सभी को पसंद आता है।