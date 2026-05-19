भारत की ये 5 जगहें वर्केशन के लिए हैं बेहतरीन, मिलेगा काम और आराम दोनों

कोरोना महामारी ने काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब कई लोग 'वर्केशन' यानी काम के साथ छुट्टी का मजा ले रहे हैं। भारत में भी वर्केशन का चलन बढ़ रहा है। यह तरीका न केवल काम को संतुलित करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको भारत की 5 खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं, जो वर्केशन के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं।

#1 गोवा गोवा अपनी खूबसूरत समुद्र तटों और मौज-मस्ती के लिए मशहूर है, लेकिन यह काम करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। यहां कई ऐसे ठहरने के स्थान हैं, जहां आप आरामदायक माहौल में काम कर सकते हैं। सुबह-सुबह समुद्र तट पर टहलना या शाम को सूर्यास्त का नजारा देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा गोवा का शांत माहौल आपको काम और आराम का सही संतुलन देने में मदद कर सकता है।

#2 ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को 'योग की राजधानी' भी कहा जाता है। यहां आप काम करने के साथ-साथ योग और ध्यान का आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश में कई ऐसे होटल और आश्रम हैं, जो वर्केशन के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं। सुबह गंगा नदी किनारे टहलना या शाम को पहाड़ों की सैर करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आपको काम और आराम का सही संतुलन देने में मदद कर सकता है।

Advertisement

#3 उदयपुर राजस्थान में स्थित उदयपुर अपनी झीलों और महलों के लिए मशहूर है। यहां आप काम करने के साथ-साथ राजसी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। उदयपुर में कई ऐसे ठहरने के स्थान मौजूद हैं, जो वर्केशन के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं। सुबह-सुबह झील किनारे टहलना या शाम को सिटी पैलेस का दौरा करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां का शांत वातावरण काम और आराम का सही संतुलन देने में मदद कर सकता है।

Advertisement

#4 कूर्ग कर्नाटक में स्थित कूर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यहां की हरियाली आपके मन को शांति प्रदान करते हैं। कूर्ग में कई ऐसे ठहरने के स्थान हैं, जहां आप काम करने के साथ-साथ प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। सुबह-सुबह कॉफी बागान में टहलना या शाम को झरने का नजारा देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां का शांत माहौल आपको काम और आराम का सही संतुलन देने में मदद कर सकता है।