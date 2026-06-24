सिरदर्द हो तो न आजमाएं ये उपाय, बढ़ा सकते हैं आपकी समस्या

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हल्दी वाला दूध पीना

हल्दी वाला दूध को कई समस्याओं में राहत देने वाला माना जाता है, लेकिन सिरदर्द के लिए इसका पीना उतना असरदार नहीं होता, खासकर अगर आपका सिरदर्द किसी अन्य कारण से हो तो हल्दी वाला दूध पीने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कुछ लोगों को हल्दी का स्वाद पसंद नहीं होता, जिससे उनका सिरदर्द बढ़ सकता है। इसलिए सिरदर्द के लिए घरेलू उपाय अपनाने से पहले अपनी स्थिति का सही आकलन करना जरूरी है।