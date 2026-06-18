रेजर बर्न से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खे

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नारियल का तेल लगाएं

नारियल के तेल में नमी देने वाले गुण होते हैं, जो रेजर बर्न के बाद त्वचा को पोषण देते हैं। यह त्वचा को मुलायम बनाता है और जलन को कम करता है। नारियल का तेल हल्के हाथों से प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो सके। इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और जलन में भी कमी आएगी। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा स्वस्थ और मुलायम बनेगी।