रेजर बर्न से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
रेजर जलना एक आम समस्या है, जो शेविंग के बाद हो सकती है। यह समस्या खासकर गर्मियों में अधिक होती है जब त्वचा पर पसीना आता है और रेजर से जलन होती है। इस लेख में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, जो रेजर बर्न के बाद राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इन नुस्खों का उपयोग करके आप अपनी त्वचा को ठंडा और आरामदायक बना सकते हैं।
#1
ठंडे पानी का करें इस्तेमाल
रेजर बर्न के बाद तुरंत ठंडे पानी से प्रभावित क्षेत्र को धो लें। ठंडा पानी त्वचा को शांत करता है और जलन को कम करता है। इससे आपकी त्वचा को ताजगी महसूस होती है और जलन में भी कमी आती है। ठंडे पानी का उपयोग करने से न केवल जलन कम होती है, बल्कि यह त्वचा को आराम भी देता है और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव करता है।
#2
एलोवेरा जेल लगाएं
एलोवेरा जेल एक प्राकृतिक उपाय है, जो रेजर बर्न के बाद त्वचा को ठंडक और आराम देता है। इसमें सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा को नमी बनाए रखते हैं। एलोवेरा जेल प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथों से लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो सके। इससे आपकी त्वचा को ताजगी महसूस होगी और जलन में भी कमी आएगी।
#3
नारियल का तेल लगाएं
नारियल के तेल में नमी देने वाले गुण होते हैं, जो रेजर बर्न के बाद त्वचा को पोषण देते हैं। यह त्वचा को मुलायम बनाता है और जलन को कम करता है। नारियल का तेल हल्के हाथों से प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो सके। इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और जलन में भी कमी आएगी। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा स्वस्थ और मुलायम बनेगी।
#4
चाय की पत्तियों का उपयोग करें
चाय की पत्तियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। इस्तेमाल की हुई चाय की पत्तियों को ठंडा करके प्रभावित क्षेत्र पर रखें। यह उपाय त्वचा को ठंडक देता है और जलन को कम करता है। चाय की पत्तियों को फ्रिज में रखकर ठंडा करें और फिर उन्हें रेजर बर्न वाले हिस्से पर कुछ मिनट तक रखें। इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और जलन में भी कमी आएगी।
#5
ओटमील का लेप बनाएं
ओटमील का लेप बनाने के लिए ओटमील को पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर उसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। यह पेस्ट त्वचा को पोषण देता है और जलन को कम करता है। ओटमील का लेप कुछ मिनट तक त्वचा पर छोड़ दें ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो सके। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय से आपकी त्वचा को ताजगी महसूस होगी और जलन में भी कमी आएगी।