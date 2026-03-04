बालों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू नुस्खे

काले, घने और चमकदार बाल हर किसी की चाहत होती है। इसके लिए लोग कई तरह के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी बालों की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा आपको अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सही खान-पान और कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप अपने बालों को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं।

#1 नारियल के तेल से करें सिर की मालिश नारियल का तेल बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। यह सिर की त्वचा को नमी प्रदान करता है और बालों को टूटने से बचाता है। इसके लिए हल्के गर्म नारियल के तेल से सिर की मालिश करें। इसे 30 मिनट तक रहने दें, फिर शैंपू से धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से बालों की लंबाई और मोटाई दोनों में सुधार होगा।

#2 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल सिर की त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और बालों को पोषण देता है। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। इसके लिए ताजे एलोवेरा जेल को अपने सिर पर लगाएं, फिर 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से आपके बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे। इसके अलावा एलोवेरा जेल सिर की त्वचा की जलन को भी कम करता है।

Advertisement

#3 प्याज का रस लगाएं प्याज का रस बालों की वृद्धि बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि इसमें सल्फर नामक तत्व होता है, जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है। यह बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें मजबूती देता है। इसके लिए एक प्याज को कद्दूकस कर उसका रस निकाल लें और अपने पूरे सिर पर लगाएं, फिर 15-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।

Advertisement

#4 दही और शहद का मिश्रण लगाएं दही और शहद का मिश्रण बालों को पोषण देने के साथ-साथ उनमें नमी बनाए रखता है जिससे वे टूटते नहीं हैं। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच दही, एक चम्मच शहद मिलाकर अपने पूरे सिर पर लगाएं। इसे 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर शैंपू से धो लें। इस प्रक्रिया को अपनाने से आपके बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे, जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बने रहेंगे।