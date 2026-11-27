हाई यूरिक एसिड से जुड़े जोड़ों के दर्द से ऐसे पाएं राहत

हाई यूरिक एसिड से जुड़े जोड़ों के दर्द से राहत दिला सकती हैं ये 5 जड़ी-बूटियां

लेखन अंजली 11:57 am Nov 27, 202611:57 am

क्या है खबर?

हाई यूरिक एसिड एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। यह स्थिति गाउट नामक जोड़ों की सूजन और दर्द का कारण बन सकती है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो हाई यूरिक एसिड के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं, जो हाई यूरिक एसिड से जुड़े जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं।