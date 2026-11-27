हाई यूरिक एसिड से जुड़े जोड़ों के दर्द से राहत दिला सकती हैं ये 5 जड़ी-बूटियां
क्या है खबर?
हाई यूरिक एसिड एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। यह स्थिति गाउट नामक जोड़ों की सूजन और दर्द का कारण बन सकती है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो हाई यूरिक एसिड के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं, जो हाई यूरिक एसिड से जुड़े जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं।
#1
गुड़हल
गुड़हल के फूल और पत्तियां दोनों ही हाई यूरिक एसिड के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं।
गुड़हल में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा गुड़हल शरीर के मे को बढ़ावा देने में भी सहायक हो सकता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर नियंत्रित रहता है।
#2
हल्दी
हल्दी एक जाना-माना मसाला है, जो एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है।
इसमें मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व हाई यूरिक एसिड के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है।
रोजाना एक गिलास हल्दी वाला दूध पीने से न केवल जोड़ों का दर्द कम हो सकता है, बल्कि यह शरीर को भी ताजगी प्रदान कर सकता है।
#3
त्रिफला
त्रिफला 3 प्रकार की सूखी जड़ी-बूटियों का मिश्रण होता है, जिसमें आंवला, बिभीतकी और हरड़ शामिल होते हैं।
यह मिश्रण पाचन को स्वस्थ रखने और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर भी नियंत्रित रहता है।
त्रिफला का सेवन करने से शरीर में मौजूद विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे जोड़ों में सूजन और दर्द कम होता है। इसके अलावा त्रिफला का सेवन पाचन को भी स्वस्थ रखता है।
#4
गिलोय
गिलोय एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसे अमृता भी कहा जाता है।
यह आयुर्वेद में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि यह शरीर को साफ करती है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देती है।
गिलोय का सेवन करने से शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, जिससे हाई यूरिक एसिड का स्तर कम होता है और जोड़ों की सूजन भी कम होती है।
गिलोय का नियमित सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसे ताजगी महसूस कराता है।
#5
नीम
नीम एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसका इस्तेमाल पुराने समय से ही दवा के रूप में होता आ रहा है।
नीम में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
रोजाना नीम की पत्तियों का रस पीने या फिर इसकी चाय पीने से हाई यूरिक एसिड का स्तर नियंत्रित रहता है और जोड़ों में दर्द कम होता है।