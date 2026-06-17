त्वचा और बालों की देखभाल में मददगार हैं ये 5 जड़ी-बूटियां, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

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नीम

नीम की पत्तियां ऐसे गुणों से भरपूर होती हैं, जो त्वचा की समस्याओं जैसे पिंपल्स और दाने को दूर करने में मदद करती हैं। नीम के तेल या पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से जल्दी राहत मिलती है। इसके अलावा नीम का तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और सिर की त्वचा की गंदगी को दूर करता है, जिससे बाल स्वस्थ और चमकदार बनते हैं। नियमित उपयोग से त्वचा और बालों की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है।