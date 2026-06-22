कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने वाली जड़ी-बूटियां

प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं ये 5 जड़ी-बूटियां

लेखन अंजली 05:05 pm Jun 22, 202605:05 pm

क्या है खबर?

अधिक कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। इन जड़ी-बूटियों में त्रिफला, गिलोय, हल्दी, धनिया, सौंफ और अश्वगंधा शामिल हैं। इनका सेवन न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, बल्कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती हैं। आइए इन जड़ी-बूटियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।