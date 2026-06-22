प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं ये 5 जड़ी-बूटियां
क्या है खबर?
अधिक कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। इन जड़ी-बूटियों में त्रिफला, गिलोय, हल्दी, धनिया, सौंफ और अश्वगंधा शामिल हैं। इनका सेवन न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, बल्कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती हैं। आइए इन जड़ी-बूटियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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त्रिफला का सेवन है लाभदायक
त्रिफला 3 प्रकार की जड़ी-बूटियों का मेल है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती हैं और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती हैं। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी संतुलित रखती है। त्रिफला में ऐसे तत्व होते हैं, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। रोजाना एक चम्मच त्रिफला पाउडर का सेवन करने से शरीर की सफाई होती है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है।
#2
गिलोय है इम्यूनिटी बूस्टर
गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। गिलोय में ऐसे तत्व होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा गिलोय का सेवन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है और इसे कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
#3
हल्दी है सुपरफूड
हल्दी एक ऐसा सुपरफूड है, जिसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है। यह हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। हल्दी का सेवन रोजाना एक गिलास गर्म दूध या पानी में मिलाकर करने से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। इसके अलावा हल्दी का सेवन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है और इसे कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
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धनिया है गुणकारी
धनिया एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। धनिये का सेवन करने से शरीर की सफाई होती है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है। इसके अलावा धनिये का सेवन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है।
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अश्वगंधा है तनाव मुक्त करने वाला
अश्वगंधा एक ऐसा आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो तनाव मुक्त करने में मदद करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। अश्वगंधा का सेवन करने से शरीर की सफाई होती है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है। इसके अलावा अश्वगंधा का सेवन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है और इसे कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।