बच्चों को रोजाना कुछ समय के लिए एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है। यह उनकी शारीरिक ताकत बढ़ाने के साथ-साथ मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है।

आप उन्हें दौड़ने, कूदने, साइकिल चलाने या किसी खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे उनका शरीर फिट रहेगा और वे ऊर्जावान महसूस करेंगे।

नियमित एक्सरसाइज से बच्चे न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे।