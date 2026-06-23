शहद से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक पेय, जानिए इनकी रेसिपी
क्या है खबर?
शहद एक प्राकृतिक मिठास है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप रोजाना बनाकर पी सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।
#1
शहद और नींबू का पानी
शहद और नींबू का पानी एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है, जो सुबह-सुबह पीने से दिन की अच्छी शुरुआत होती है। इसे बनाने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाएं। यह पेय न केवल आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है, बल्कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह आपके शरीर को तरोताजा रखता है और त्वचा को चमकदार बनाता है।
#2
शहद और अदरक की चाय
अदरक की चाय में शहद मिलाकर पीने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कटा हुआ अदरक डालें और 5-10 मिनट तक उबालें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और इसे छानकर कप में डालें। यह पेय सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है।
#3
शहद और दालचीनी का दूध
दालचीनी का दूध एक बहुत ही पौष्टिक पेय है, जिसे आप सोने से पहले पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप दूध को उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी दालचीनी पाउडर मिलाएं और इसे हल्का सा गर्म होने दें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं। यह पेय आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपके शरीर को आराम देता है। इसके अलावा यह आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाता है।
#4
शहद और तुलसी की चाय
तुलसी की चाय एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पेय है, जिसे आप दिनभर कभी भी पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें और इसे 5 मिनट तक उबालें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसे कप में डालें। यह पेय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और तनाव को कम करता है। इसके अलावा यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
#5
शहद और पुदीने का पानी
पुदीने का पानी एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप गर्मियों में आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कुछ पुदीने की पत्तियां डालें और 5 मिनट तक उबालें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसे ठंडा होने दें। यह पेय आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और शरीर से जहर जैसे तत्वों को बाहर निकालता है।