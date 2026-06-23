शहद से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक पेय, जानिए इनकी रेसिपी

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शहद और तुलसी की चाय

तुलसी की चाय एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पेय है, जिसे आप दिनभर कभी भी पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें और इसे 5 मिनट तक उबालें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसे कप में डालें। यह पेय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और तनाव को कम करता है। इसके अलावा यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है।