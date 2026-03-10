गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं ये 5 हाथ से बनी साड़ियां, बनाएं अलमारी का हिस्सा 

गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इस मौसम में हाथ से बनी साड़ियां खासतौर पर महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। ये साड़ियां न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखती हैं। यहां हम आपको 5 ऐसी हाथ से बनी साड़ियों के चलन के बारे में बताएंगे, जो इस गर्मी के मौसम में आपके लुक को खास बना सकती हैं और आपको ठंडक का अहसास भी दिला सकती हैं।

#1 बनारसी सिल्क की साड़ियां बनारसी सिल्क की साड़ियां हमेशा से ही शाही और आकर्षक मानी जाती हैं। इनमें की गई कढ़ाई और जरी की कारीगरी इन्हें और भी सुंदर बनाती है। गर्मियों में हल्के रंगों की बनारसी साड़ियां पहनना अच्छा रहता है, क्योंकि ये न केवल आपको ठंडक देती हैं, बल्कि आपको एक शाही लुक भी देती हैं। हल्के गुलाबी, पीले या हरे रंग की बनारसी सिल्क साड़ियां इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।

#2 कांजीवरम सिल्क की साड़ियां कांजीवरम सिल्क की साड़ियां अपने मोटे कपड़े और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती हैं। इन साड़ियों पर की गई पारंपरिक डिजाइन इन्हें खास बनाते हैं। गर्मियों में हल्के और चमकीले रंगों की कांजीवरम सिल्क साड़ियां चुनें, ताकि आप स्टाइलिश दिखें और गर्मी से बचाव भी हो सके। नारंगी, पीला या नीला रंग इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इन साड़ियों का मोटा कपड़ा कभी-कभी थोड़ा चुभ भी सकता है।

#3 तांत साड़ी तांत साड़ी पश्चिम बंगाल की मशहूर पारंपरिक कपड़ा है, जो अपने हल्के कपड़े और सुंदर डिजाइन के लिए जानी जाती है। यह साड़ी गर्मियों में पहनने के लिए आदर्श है, क्योंकि यह बहुत हल्की होती है और पहनने में आरामदायक महसूस होती है। तांत साड़ी के रंगों में भी विविधता होती है, जिससे आप अपने मूड के हिसाब से रंग चुन सकती हैं। यह साड़ी न केवल आपको ठंडक देती है, बल्कि आपको एक खास लुक भी देती है।

#4 मलमल की साड़ी मलमल की साड़ी दक्षिण भारत की पारंपरिक साड़ी है, जो अपने हल्के कपड़े और सुंदर डिजाइन के लिए जानी जाती है। यह साड़ी गर्मियों में पहनने के लिए आदर्श है, क्योंकि यह बहुत हल्की होती है और पहनने में आरामदायक महसूस होती है। मलमल की साड़ी के रंगों में भी विविधता होती है, जिससे आप अपने मूड के हिसाब से रंग चुन सकती हैं। यह साड़ी न केवल आपको ठंडक देती है, बल्कि आपको एक खास लुक भी देती है।