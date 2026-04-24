गर्मियों के दौरान ठंडक देंगे गोंद कतीरा से बने ये 5 मीठे व्यंजन, आसान है रेसिपी

गोंद कतीरा एक प्राकृतिक गोंद है, जो सौंफ के पौधे के रस से निकलता है। यह भारतीय मिठाइयों में एक अहम सामग्री है और इसके कई सेहत से जुड़े फायदे भी हैं। गोंद कतीरा पाचन को सुधारता है, त्वचा को निखारता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। आइए आज हम आपको गोंद कतीरा से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों के दौरान खाने के लिए बेहतरीन हैं।

#1 गोंद कतीरा का हलवा गोंद कतीरा का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे सूजी, घी और चीनी के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में भूनें, फिर उसमें दूध डालकर पकाएं। अब इसमें गोंद कतीरा मिलाएं और चीनी डालकर गाढ़ा होने तक पकने दें। अंत में इसमें इलायची पाउडर और काजू डालकर सजाएं। यह हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है।

#2 गोंद कतीरा की खीर गोंद कतीरा की खीर एक पौष्टिक मिठाई है, जिसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर दूध उबालें और उसमें चावल डालकर पकने दें। इसमें गोंद कतीरा मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इलायची पाउडर और काजू डालकर सजाएं। यह खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडक भी देती है।

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#3 गोंद कतीरा की आइसक्रीम गर्मियों में ठंडा-ठंडा आइसक्रीम कौन नहीं पसंद करता? गोंद कतीरा की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले दूध उबालें और उसमें चीनी डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें घिसा हुआ गोंद मिलाएं और ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे फ्रीजर में जमने दें। जमने के बाद आइसक्रीम को निकालकर उसमें कटे हुए मेवे डालें और सर्व करें। यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

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#4 गोंद कतीरा की बर्फी बर्फी तो हर किसी को पसंद होती है तो क्यों न इस बार गोंद कतीरा की बर्फी बनाई जाए? इसके लिए सबसे पहले खोया भून लें, फिर उसमें घिसा हुआ गोंद कतीरा मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें चीनी डालकर गाढ़ा होने तक पकने दें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आपकी स्वादिष्ट बर्फी तैयार है।