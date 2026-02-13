त्वचा की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, इनसे बनाएं दूरी

कई बार लोग त्वचा की देखभाल के लिए कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा निखार नहीं मिल पाता है। इसके पीछे कुछ खाद्य पदार्थों का हाथ हो सकता है, जो त्वचा की सेहत को प्रभावित करते हैं। कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो त्वचा पर दाग-धब्बे, मुंहासे और झुर्रियां आदि जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाना चाह रहे हैं तो इन खाद्य पदार्थों से आज ही दूरी बना लें।

#1 ज्यादा नमक वाली चीजें ज्यादा नमक वाली चीजों का सेवन शरीर में पानी की कमी का कारण बन सकता है। इससे त्वचा सूखी और बेजान नजर आने लगती है। इसके अलावा नमक वाली चीजों के सेवन से त्वचा पर सूजन भी आ सकती है। इस वजह से त्वचा की चमक भी फीकी पड़ने लगती है। नमक वाली चीजों के अधिक सेवन से त्वचा पर समय से पहले बढ़ती उम्र के असर भी नजर आने लगते हैं।

#2 ज्यादा मीठी चीजें ज्यादा मीठी चीजों का सेवन भी त्वचा की सेहत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। दरअसल, ज्यादा मीठा खाने से खून में शक्कर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पर दाग-धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इससे त्वचा की प्राकृतिक चमक भी कम हो जाती है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप मीठी चीजों का सेवन कम करें और उनकी जगह डाइट में फल शामिल करें।

#3 तली-भुनी चीजें तली-भुनी चीजों का सेवन त्वचा के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। जब चीजों को तलते समय अधिक तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनमें मौजूद तत्व त्वचा के लिए हानिकारक हो जाते हैं। ये तत्व त्वचा पर मुंहासे, दाग-धब्बे और समय से पहले बढ़ती उम्र के लक्षण जैसी कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप तली-भुनी चीजों के बजाय भाप में पकी या उबली चीजें खाएं।

#4 ज्यादा मसालेदार खाना भारतीय खान-पान में बहुत अधिक मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, जो त्वचा को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। अधिक मसालेदार खाने का सेवन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और इससे मुंहासे होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार खाने के सेवन से त्वचा पर खुजली और सूजन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस वजह से त्वचा की प्राकृतिक चमक भी कम हो जाती है।